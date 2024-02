Podívejte se na dosud nejdetailnější fotku vesmíru všech dob složenou ze 170 milionů fotek

Pokud vás fascinuje vesmír, zcela určitě jste již zaslechli o rentgenovém teleskopu eRosita, který již nějakou dobu zachycuje rentgenové snímky toho, co se „děje nad našimi hlavami“. Právě tento teleskop nyní vědci využili k vytvoření doposud největší a nejdetailnější fotky vesmíru, která kdy byla stvořena. Skládá se celkem ze 170 milionů snímků a rozhodně stojí za prohlédnutí. Lze si totiž díky ní udělat opět o něco lepší obrázek o prostoru, ve kterém se naše planeta pohybuje. Snímek si můžete prohlédnout konkrétně níže na videu, které jej prezentuje z mnoha úhlů.

Mapa zachycuje konkrétně více než 900 000 hvězd, ale i galaxií či černých děr. Svým způsobem úsměvné je pak to, že skenování oblohy probíhalo mezi prosincem 2019 a červnem 2020, přičemž doteď pak vědci fotku „skládali“ dohromady. Je tedy prakticky jisté, že některé hvězdy, které jsou na fotce, již zanikly například výbuchem či vyhasnutím. I tak se nicméně jedná o to nejhodnotnější, co mají z hlediska zachyceného vesmíru v současnosti vědci k dispozici.