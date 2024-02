5 tipů a triků pro Apple Knihy, které určitě oceníte

Při čtení knihy v aplikaci Knihy automaticky zmizí nabídka ovládacích prvků. Tím získáte čistý pohled na knihu bez rušivých prvků. Pokud ovšem potřebujete během čtení knihy, souboru PDF nebo jiného dokumentu vstoupit do této nabídky, stačí klepnout na střed obrazovky , a v případě iOS následně na ikonku v pravém dolním rohu . Poté můžete provádět řadu akcí, například přidání záložek nebo návrat do knihovny.

Změna fontu a velikosti písma

Velikost ani font písma není ničím, co by bylo v Apple Knihách neměnné. Pokud vám aktuální formát nevyhovuje, můžete jej do jisté míry změnit. V dané knize klepněte na ikonku Aa v horní části displeje vašeho zařízení. Zde můžete vybrat velikost písma, zbarvení papíru, nebo po klepnutí na Písma změnit i font písma dané knihy.