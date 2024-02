Tim Cook: Vision Pro spojuje tisíce inovací a vytváří produkt, který se nepodobá ničemu, co svět viděl!

Tim Cook přirovnal spuštění prodeje Vision Pro k okamžikům, jako byl příchod MAcu, iPodu nebo iPhone a uvedl, že se jedná o moment, který by si každý zaměstnanec Applu měl zapamatovat. Ostatně přečtěte si sami co napsal svým kolegům a zaměstnancům v otevřeném dopise k příležitosti uvedení Vision Pro na Trh.

Týme,

Dnes jsme spustili Apple Vision Pro, který představuje zcela novou éru spatial computing. Okamžiky, jako je tento, by nás měly všechny přimět se zastavit – oslavit to, čeho jsme dosáhli, a zamyslet se nad úžasným potenciálem, který stále leží před námi.

Dnes ráno jsem byl s naším týmem na Apple Fifth Avenue, kde bylo vzrušení z tohoto okamžiku hmatatelné. Je neuvěřitelná věc sledovat, jak lidé poprvé zažijí Apple Vision Pro. Nemožné se stává možným přímo před jejich očima a často nemají slova, která by zážitek popsala. Je to skutečně technologie, kterou musíte vidět – a prokouknout – abyste uvěřili. A byl opravdu dar slyšet, jak zákazníci sdílejí svůj úžas, emoce a sny ohledně tohoto neuvěřitelného zařízení, které jsme vytvořili. Celá zkušenost znovu potvrdila velikost tohoto okamžiku a také zásadní roli našich maloobchodních týmů při dodávání této bezprecedentní technologie světu.

Apple Vision Pro spojuje tisíce inovací a vytváří produkt, který se nepodobá ničemu, co svět dosud viděl. Je to mimořádný úspěch, a jak mnozí z vás mohou potvrdit, trvalo to roky. Apple Vision Pro je realitou díky vám – díky vašemu odhodlání, vášni a vašemu příspěvku ke zvláštní kultuře, která ve společnosti Apple pohání inovace. Zvláště bych chtěl poděkovat všem týmům, které se tomuto projektu věnovaly a kteří v průběhu mnoha let vynaložili nespočet hodin, aby znovu posunuli hranice možného.

Pro nás je samozřejmě nejdůležitější na Apple Vision Pro to, jak obohacuje životy našich zákazníků – posiluje spojení, odemyká potenciál a dává lidem možnost dokázat věci, které by prostě jinak nebyly možné. Je hluboce dojemné pomyslet na lidi, kteří znovu prožívají své nejcennější vzpomínky, nebo dokonce představují někoho blízkého příbuznému, kterého nikdy neměli možnost potkat. Je vzrušující představovat si neuvěřitelné nové zážitky ze zábavy, které naši zákazníci objeví, a inovativní aplikace, které vytvoří naši úžasní vývojáři. Je vzrušující myslet na to, co všechno to otevírá průmyslovým odvětvím po celém světě, a na neuvěřitelné příležitosti, které stále leží před námi. Protože s prostorovým počítáním je to jen začátek dopadu, který můžeme udělat.

Před dvěma týdny jsme oslavili 40. výročí Macu, revolučního zařízení, které změnilo svět a položilo základy desetiletím inovací. Když jsme sdíleli iPod se světem, vložili jsme přes noc do kapes našich zákazníků tisíc skladeb. Pamatuji si den, kdy jsme spustili iPhone. Věděli jsme, že máme něco výjimečného, ale nikdo z nás nedokázal předvídat, že to bude mít hluboký dopad na náš každodenní život. Pak přišel iPad, kouzelná tabule skla, která se stane čímkoli, čím chcete, aby byla, a podporuje nové formy spojení a kreativity pro miliony lidí. S Apple Watch neuplyne den, kdy bych od uživatele nedostal poznámku o jejich dopadu na záchranu života. A nyní s dnešním uvedením se Apple Vision Pro připojuje k panteonu převratných produktů, které definovaly Apple a předefinovaly technologii, jak ji známe. Ne každý den máme takovou chvíli. Děkuji za vše, co jste pro to udělali.

Tim