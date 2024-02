Apple vydal detailní návod, jak čistit Vision Pro! Jakou péči vyžaduje novinka za 3500$?

Včerejší start prodejů headsetu Vision Pro s sebou přinesl řadu nových poznatků a zjištění, které vychází například i z podpůrných dokumentů a příruček, které zveřejnil Apple na svém oficiálním webu. Jedna z nich se týká například i toho, jak Vision Pro správně čistit, aby nedošlo k jeho poškození. Jak tedy na to?

Čištění vnějšího displeje je naštěstí naprostá hračka. Dle Applu totiž na tuto činnost stačí vlastně jen čistý suchý hadřík z mikrovlákna, který je součástí balení. Pokud by pak bylo vnější sklo ušpiněno více, doporučuje Apple použít čistící sprej ZEISS, který však bohužel není součástí balení. Jelikož se ale jedná ve výsledku „jen“ o sprej na čištění brýlí, stačit by měl jakýkoliv šetrnější prostředek na displeje. Naopak absolutně nevhodné jsou dle Applu prostředky s isopropylalkohol či jinými desinfekčními látkami. Ani hliníkové tělo zařízení se nečistí nějak složitě. Stačí vám na to totiž opět jemný hadřík ideálně bez žmolků v kombinaci s kartáčkem s měkkými štětinami, který bude schopný „odrbat“ případné hrubější nečistoty. Pokud ani to nezabere, pomůže dle Applu lehce navlhčený hadřík.

Legrace začíná v případě polštářků, které zastávají roli těsnění kolem očí a zároveň složí jakožto polstrování pro co nejpříjemnější používání headsetu. Pokud si totiž myslíte, že je zkrátka jednou za čas hodíte do pračky, jak se to dělá například s polstrováním do brankářských masek v nejrůznějších sportech či u cyklistických helem, jste na omylu. Apple radí konkrétně to, abyste tato polstrování čistili ručně kombinací půl litru teplé vody a 25 ml prostředku na nádobí. Polstrování stačí následně v tomto roztoku „vymáchat“, následně opláchnout pod tekoucí vodou a poté nechal suchnout na vzduchu. Stejným stylem pak lze očistit i popruhy sloužící pro uchycení na hlavě, avšak pozor – jen ty, na kterých nejsou reproduktory! Kolem těch je třeba dbát zvýšené opatrnosti, přičemž ideální je zde použít opět hadřík z mikrovlákna či jiný jemný hadřík. Reproduktory jako takové doporučuje zase Apple vyčistit vatovou tyčinkou do uší a to samozřejmě s maximální opatrností.

Co se týče napájecí baterie, vzhledem k tomu, že je její povrch tvořen hliníkem, stačí jej jednoduše jednou za čas otřít vlhkým hadříkem a zbavit jej tak nečistot. Jen pozor na vlhkost kolem konektorů, která by mohla v krajním případě baterii poškodit. Pokud byste pak chtěli čistit kabel, který slouží pro napájení headsetu z baterie, lze tak učinit opět navlhčeným hadříkem a mýdlem. U všech čistících hadříků pak samozřejmě platí, že je klíčové, aby byly při zahájení čistění 100% čisté a nebyly na nich tedy zachycené předešlé nečistoty. Ty by totiž mohly v případě, že by byly tvrdé, zařízení poškodit – například poškrábáním displeje a tak podobně. Obecně se tedy dá říci, že čištění Vision Pro není nějak problematické a vlastně jediné, s čím je zde třeba počítat, je to, že vzhledem k různým materiálům je třeba využít různé techniky. Jinak jej ale zvládne každý.