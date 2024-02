První skládačka od Applu má dorazit již za 2 roky a nahradí tento oblíbený produkt!

Zatímco v androidím světě jsou již ohebné smartphony víceméně standardem, Apple se tomuto typu produktů stále straní. Podle mnoha uniklých informací však na nich přeci jen pracuje a do budoucna počítá s tím, že nějaké ty „skládačky“ do svého portfolia zařadí. A jak se nyní zdá, na první vlaštovku bychom již nemuseli čekat příliš dlouho.

Zdroje spolehlivého korejského portálu The Elec přišly před pár hodinami s tím, že chce Apple už v roce 2026 uvést na trh 7“ až 8“ tablet, který bude možné přeložit a tím tedy výrazně zmenšit jeho rozměry. Novinkou by pak Apple rád ve své nabídce nahradil současné iPady mini disponující 8,3“ displeji, jelikož je přesvědčen o tom, že právě kompaktnost je u těchto zařízení hlavním klíčem k úspěchu a jakmile by se mu tedy podařilo docílit toho, že by mohlo být zařízení skladnější, prodejně by tím zajistil novince úspěch. Její vývoj má být přitom již v poměrně pokročilé fázi a Apple má nyní už dokonce vybírat dodavatele displejů. Rozhodovat se má mezi Samsungem a LG, které mu již měly dodat první vzorky svých ohebných panelů, jenž byly následně použity v prototypech. Pokud jste tedy fanoušky ohebných displejů a nynější podoba iPadu min vám není příliš sympatická, snad již za dva roky si přijdete na své.