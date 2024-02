Mark Zuckerberg prozradil, zda Meta chystá vlastní obchod s aplikacemi pro iPhony!

Jedním z nejdiskutovanějších témat posledních týdnů ve světě Applu je bezesporu nedávné oznámení změn v iOS, které do něj chce kalifornský gigant implementovat kvůli novému zákonu o digitálních trzích na území Evropské unie. Řeč je mimo jiné o nutnosti umožnit nově uživatelům instalovat na iPhony aplikace i z jiných zdrojů než je App Store a stejně tak umožnit vývojářům je i jinak distribuovat. Jak se však zdá, řešení, které Apple pro splnění tohoto zákona zvolil, dostává čím dál tím větší trhliny a je proto velkou otázkou, zda jej nakonec nebude muset přehodnotit.

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že změny v iOS Apple s Evropskou unií nekonzultoval a ta je tak začne prověřovat až od 7. března, kdy vejde zákon o digitálních trzích v platnost. Jakmile však nalezne u společností něco, co bude dle ní v rozporu s touto novinkou, nebude se dle svých slov bát tvrdě zakročit, přičemž při tomto zkoumání má brát zřetel mimo jiné i na feedback ze strany zákazníků i vývojářů. A ten dle všeho úplně pozitivní pro Apple nebude, jelikož možnost distribuovat aplikace mimo App Store je pro vývojáře snad ještě více nevýhodná než než je distribuovat přes App Store kvůli poplatku, který chce Apple vybírat za každé stažení aplikace nad milion stažení. Právě proti zvláštní myšlence Applu se nyní postavil i Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti Meta.

Zuckerberg při nedávném ohlášení finančních výsledků společnosti uvedl konkrétně to, že Meta nepočítá s tím, že by na iOS v Evropské unii vytvořila vlastní obchod s aplikacemi, které by skrze něj následně distribuovala namísto App Store. „Nemyslím si, že by na nás měly novinky Applu nějaký pozitivní dopad. Naopak si myslím, že způsob, jakým zákon o digitálních trzích do iOS Apple implementoval, je nešťastný a překvapilo by mě, kdyby se do alternativních obchodů rozhodli vývojáři ve větší míře jít. Udělal to (Apple) velmi obtížně a myslím si, že je to v rozporu se záměrem EU,“ řekl mimo jiné Zuckerberg. Zdá se tedy, že řešení Applu naráží na tvrdou kritiku a proto by nebylo absolutně překvapivé, kdyby musel vše nakonec ještě přehodnotit.