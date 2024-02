Apple končí s opravami tohoto oblíbeného staršího MacBooku. Nepoužíváte ho ještě?

Vše jednou končí – a to i hardwarová podpora Apple produktů. Tentokrát přišla řada na MacBooky a to konkrétně MacBook Pro 13″ (Mid 2012), který měl jakožto poslední laptop od Applu mechaniku na CD. Stroj by v červnu sice oslavil již své 12. narozeniny, těm mu však Apple nedá dárek, nýbrž spíš jejich poslední životní direkt, jelikož jej nyní přidal na seznam zastaralých produktů.

Jako zastaralé označuje Apple zpravidla produkty, které se neprodávají již více než pět let, což MacBooky Pro 13″ z roku 2012 bez problému splňují. Vzhledem ke stáří tohoto stroje jsou však ve výsledku tyto MacBooky už mezi uživateli poměrně málo rozšířené a ukončení hardwarové podpory by tak nemělo být pro nikoho přespříliš bolestivé. Byla by však chyba si myslet, že vám servisy od nynějška již vaše stará zařízení neopraví. Pravdou totiž je, že valná většina z nich disponuje i nadále skladovými zásobami nejzákladnějších dílů, které právě na opravy zastaralých modelů využijí. Jakmile se však skladové zásoby vyprázdní, s autorizovanými opravami je konec. Totéž v bledě modrém pak čeká velmi pravděpodobně v brzké době i opravy neautorizované, jelikož výrobci dílů postupem času výrobu pro stará zařízení kvůli jejich čím dál menšímu zastoupení na trhu ukončují.