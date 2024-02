Jony Ive chtěl spojit MacBook Pro a MacBook Air do jednoho!

MacBook Pro a MacBook Air byly odjakživa vnímány jako oddělené produkty, z nichž každý byl určen pro jinou, poměrně specifickou cílovou skupinu. Pro někoho možná bude překvapivé, že bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive chtěl tyto dva modely kdysi sloučit do jedné produktové řady.

Jony Ive byl v průběhu let důležitou součástí návrhů produktů společnosti Apple a po dlouhou dobu se svým způsobem vyjadřoval téměř ke všemu, s čím společnost přišla. Ne všechno však šlo podle jeho představ.

Během epizody pořadu The Vergecast novinářský veterán Walt Mossberg převyprávěl anekdotu, kterou mu sdělil „vysoce postavený zdroj“, jenž se v produktech společnosti velmi dobře vyzná. Mossberg vysvětlil, že kvůli změnám v tom, jak spoluzakladatel Steve Jobs a Tim Cook spolupracovali s Ivem, existovala v jednu chvíli možnost, že se produktová linie MacBooků zúží ze dvou řad na jednu.

Fotogalerie MacBook Air 2008 fb First MacBook Air 2008 8 First MacBook Air 2008 1 First MacBook Air 2008 2 when-people-first-learned-about-the-macbook-air-in-2008-the-big-talking-point-was-that-it-could-fit-inside-a-manila-envelope-the-first-edition-didnt-sell-well-but-when-it-was-updated-in-2010-it-was-a-hit MacBook Pro 2009 Zdroj: Apple (Wayback Machine) MacBook Pro 2009 Zdroj: Apple (Wayback Machine) MacBook Pro 2009 Zdroj: Apple (Wayback Machine) macbook-pro-mid-2009-fb Vstoupit do galerie

„Tim je člověk, který ví, co neví. Věděl, že není produktový typ,“ uvedl Mossberg v rozhovoru. Právě kvůli tomu Tim Cook předal více pravomocí Jonymu Ivemu, a to jak v oblasti hardwaru, tak softwaru, protože s designérem jednal odlišně oproti Jobsovi, jehož přístup byl o něco direktivnější:„Steve Jobs by ho odtrhl od jeho bláznivějších instinktů. Steve Jobs by na některé věci řekl ‚ne‘ a na jiné ‚ano‘. Tim Cook to nedělal,“ popisuje Mossberg.

Poté, co poskytl Iveovi větší kontrolu a Ive postrádal Jobsův nesmlouvavý dohled, se Ive rozhodl, že „nemusí existovat Air a Pro“. „Rozhodl se, že může udělat Pro, který by byl stejně lehký a stejně tenký – nebo dokonce tenčí – než MacBook Air. A byl by to stroj s vyšší cenou, takže by to bylo lepší pro jejich hospodářský výsledek a lidé by si ho koupili, i kdyby nepotřebovali výkon navíc,“ popsal Mossberg Ivův sebevědomý plán. Ive to se sloučením obou produktových řad myslel podle všeho vážně, což – jak popisuje Mossberg – údajně rozpoutalo neshody mezi designérským týmem a inženýrskou a produktovou manažerskou částí společnosti.

Tlak ze strany inženýrů byl způsoben tím, že zoufale chtěli vylepšenou verzi Airu, protože se jednalo ve své době o nejprodávanější produkt, po kterém toužil snad každý, a který nechtěli za žádnou cenu zahubit sloučením s jiným počítačem. Mossberg své vyprávění uzavírá slovy:„Produktovým specialistům a inženýrům se ho podařilo vytrhnout zpět. A uvedli na trh nový MacBook Air s minimálními změnami, ale byl to nový model.“ Mossberg nicméně přiznává, že historka není zrovna novinářsky korektní, protože pochází jen z jednoho zdroje a je opřena jen o minimum dalších důkazů.