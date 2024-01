Na iPhony půjdou instalovat aplikace z alternativních App Storů, na iPady ale ne! Proč?

Minulý čtvrtek Apple poměrně nečekaně skrze tiskovou zprávu světu oznámil řadu zásadních změn v operačním systému iOS, které do něj dorazí zhruba v horizontu měsíce a půl na území Evropské unie. To proto, že EU zavedla nový zákon o digitálních trzích, který (nejen) Applu nařizuje například umožnit na iPhonech instalaci aplikací mimo App Store, nastavení si vlastního prohlížeče či možnost otevření NFC čipu pro konkurenční platební aplikace a peněženky. V záplavě těchto poměrně zásadních informací však jedna docela zanikla a to i přesto, že je důležitá. Řeč je konkrétně o nedostupnosti těchto novinek na iPady.

Poté, co Apple minulý týden novinky oznámil, se v diskuzích na internetu začaly objevovat ve velkém komentáře uživatelů, ze kterých bylo patrné, že s novinkami počítají nejen u iPhonů, ale taktéž u iPadů. Přeci jen, tato zařízení jsou si systémově velmi blízká, jelikož v iPadech ještě před pár lety běžel jen mírně upravený iOS. Nicméně právě rozdělení systému pro iPhony a iPady na iOS a iPadOS nyní zachránilo Apple před tím, aby musel novinky vynucené Evropskou unií nasadit i na své tablety. EU totiž bere iPadOS jako samostatnou platformu a jelikož ta není z hlediska počtu uživatelů příliš velká, nevztahují se na ní nová nařízení. Pokud tedy Apple nebude chtít, na iPady podpora alternativních obchodů s aplikacemi, možnost změny prohlížeče a tak podobně nedorazí. A jelikož se již minulý týden nechal Apple slyšet, že s těmito novinkami nesouhlasí a považuje minimálně alternativní obchody s aplikacemi za riziko pro uživatele, je prakticky jisté, že novinky na iPady neuvolní. Ve výsledku by si totiž uškodil i z hlediska financí, jelikož prakticky všechny změny nařízené EU nějakým způsobem jeho příjmy ovlivní.