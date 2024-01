Unboxing Leica Sofort 2 a první vytištěná fotka

Po dlouhém čekání mi konečně dorazila moje Leica Sofort 2. Hračka, kterou jsem si zmailoval již v momentě, kdy jsem psal, že ji Leica představila. Kromě Sofortu mám i opravdovou Leicu a to konkrétně model Q, takže mám možnost porovnat, zda i ta nejlevnější Leica, která stojí necelých 10 tisíc korun, má to kouzlo, které mají modely za 150 tisíc, na kterých startuje řada Q. Leica Sofort 2 je Instax fotoaparát, který umí vyfotit fotografii, uložit ji do své paměti nebo na paměťovou kartu a následně ji upravit pomocí 10 filtrů, oříznout, přiblížit a to nejdůležitější, vytisknout.

Přímo z fotoaparátu vám vyjede malá barevná fotka, kterou máte okamžitě k dispozici a díky příslušenství v podobě rámečků, magentických obalů na lednici a mnoho dalšího si s Leicou Sofort užijete spoustu zábavy. Opravdu ji není možné vnímat jako nějaký profesionální fotoaparát nebo jako vstup do světa Leica. Naopak je to zábava, kdy jdete s dětmi na procházku, vyfotíte pár fotek, doma je hned z fotoaparátu vytisknete, vložíte do rámečků a děti si je pak připevní na lednici. Pokud ji takto vnímáte, pak budete stjeně jako já nadšeni. O tom si však více řekneme v recenzi, která dorazí v krátké době. Nyní se podívejte na unboxing a také na první fotografii pořízenou a vytisklou na Leica Sofort 2.

Po prvních desítkách minut hraní se Sofort 2 musím říct, že me neskutečně baví a překvapila mě zejména kvalita vytištěné fotografie. Na to, že fotografie vychází na 25Kč, je kvalita opravdu perfektní. Naopak je zde však i jedna softwarová věc, které mě překvapila nemile, ovšem o té více až v recenzi. A ono porovnání toho, zda i u Sofortu získáte dojem, že patříte do rodiny Leica máte v ruce něco vyjimečného? Ano i ne. Zpracování rozdně není vůbec špatné, balení je také zajímavé, ovšem pokud chytíte do ruky i obyčejné „Q“, nedej Bože něco z vyšších řad, protože u modelu Q se stále bavíme o tom nejobyčejnějším, co Leica nabízí, tak zjistíte, že Sofort sice Leica je, ovšem srovnání s Q nebo čímkoliv dalším nesnese ani vzdáleně. Více ve slíbené recenzi.