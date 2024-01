5 tipů, jak na iPhonu šetřit mobilní data

Polohové služby

Dávat pozor na to, jak naše iPhony využívají polohové služby, je chytrá strategie, jak šetřit baterii i mobilní data. Neustálé používání služeb určování polohy může mít značný dopad na baterii zařízení a vést ke zbytečnému využívání dat. Chcete-li tato nastavení optimalizovat, přejděte v iPhonu do Nastavení -> Soukromí a zabezpečení -> Polohové služby. Upravte každou aplikaci zvlášť klepnutím na ni a změňte nastavení polohových služeb na Nikdy nebo Při používání – podle toho, jak se to hodí.