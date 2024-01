Apple bude čipovým králem smartphonů a počítačů i v následujících letech

Jestli je Apple v něčem dlouhodobě na špici, pak jsou to bezesporu jeho čipy pro iPhony, iPady a Macy řady A a M. A jak se nyní alespoň podle informací asijského portálu DigiTimes zdá, z vrcholu jej hned tak někdo nesundá. Zdroje DigiTimes totiž přišly s tím, že to bude právě Apple, kdo jako první na světě přijde ve větší míře s 2nm čipy ve smartphonech, tabletech a počítačích a tím do jisté míry opět opanuje tento svět.

V současnosti využívá Apple u nejnovějších čipů 3nm výrobní technologii, které se vyznačuje mimořádným výkonem v kombinaci s velmi nízkou energetickou náročností. Čipy mu pak dodává společnost TSMC, která je špičkou ve svém oboru a zároveň dlouholetým partnerem Applu, který mu ve vývoji jeho čipů podle dostupných informací i pomáhá, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. A jelikož je právě TSMC z hlediska výroby čipů i nejdál mezi výrobci, nikoho nepřekvapí, že to bude právě tato firma, která jakožto první dokáže vyrobit kvalitní 2nm čipy, přičemž Apple bude jejich prvním velkým odběratelem a taktéž výrobcem, který je použije ve své elektronice ve velkém. Stát by se tak mělo již v příštím roce a to jak u iPhonů řady Pro, tak pravděpodobně i u Maců.

V tuto chvíli se bohužel nedá tak úplně odhadnout, jak výrazný výkonnostní skok bude přechod ze současných 3nm na budoucí 2nm čipy znamenat. Když však Apple přecházel z 5nm na 3nm, zvýšil se výkon GPU o zhruba 20 %, výkon CPU o 10 % a Neural Engine zrychlil na dvojnásobek. Nižší energetická náročnost se pak projevuje právě tím, že dané úkony jsou provedeny rychleji a tím pádem je na ně spotřebováno méně energie. Teoreticky se tedy můžeme bavit až o 20% energetické úspoře. Nechme se tedy překvapit, s čím přijde Apple v příštím roce u 2nm čipů.