120Hz displeje míří na základní iPhony! Má to ale háček

Jestli je Apple za něco v posledních letech čím dál tím více kritizován, pak je to obnovovací frekvence displejů jeho iPhonů. Zatímco řada Pro už nabízí ProMotion, tedy až 120Hz obnovovací frekvenci, již od modelu 13 Pro (Max) z roku 2021, základní iPhony se této technologie stále nedočkaly. I nadále tedy nabízí jen fixní 60Hz obnovovací frekvenci a to i přesto, že klidně i několikanásobně levnější smartphony s OS Android již 90Hz, 120Hz či klidně i vyšší obnovovací frekvenci displeje nabízí. Velmi dobře informovaný analytik Ross Young s vazbami na dodavatelský řetězec displejů pro Apple produkty sice přišel nyní s tím, že 120Hz displeje na základní iPhony přeci jen míří, avšak je tu poměrně zásadní háček. Letos to totiž ještě nebude.

Ano, čtete správně. Ani rok 2024 nebude rokem, kdy Apple sjednotí obnovovací frekvenci displeje na všech svých na podzim chystaných iPhonech 16. U základních iPhonů 16 – tedy modelů 16 a 16 Plus – se tedy i nadále počítá jen se 60Hz obnovovací frekvencí displeje. Rok 2025 však má být podle informací Younga již v tomto směru jiný, jelikož se základní iPhony 17 (Plus) navýšení obnovovací frekvence přeci jen dočkají. Konkrétní frekvenci sice Young neprozradil, nicméně vzhledem k tomu, že Apple není zvyklý nasazovat polovičatá řešení, do kterých by musel zbytečně investovat peníze kvůli vývoji, dá se počítat s plnohodnotným ProMotion do 120Hz, přičemž spodní hranice bude pravděpodobně nastavena na 10Hz jako u iPhonů 13 Pro (Max). To proto, aby exkluzivita Always-on funkce zůstala i nadále řadě Pro. Štve-li vás tedy (ne)plynulost zobrazovaného obsahu na základních iPhonech, ani letos si na své v tomto směru bohužel nepřijdete.