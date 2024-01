iOS 18 přinese Siri s generativní AI

V době, kdy AI nástroje od všech možných společností zažívaly boom, vyjadřovali mnozí obavy z toho, zda Apple v tomto směru nezůstane pozadu. Investice společnosti Apple do většího počtu firem zabývajících se umělou inteligencí než kterýkoli z jejích hlavních rivalů a výrazný nárůst souvisejících pracovních inzerátů potvrzují ale naopak nahrávají tomu, že na červnové vývojářské konferenci WWDC 2024 dojde k výraznému vylepšení Siri s podporou AI.

Společnost Apple podle nejnovějších zpráv najímá odborníky z oboru generativní AI a usilovně pracuje na příslušném vývoji. Dochází také k získávání společností, jako je například firma WaveOne, která se zabývá kompresí videa pomocí AI, a která nedávno zveřejnila výzkumné práce o AI. Deník Financial Times sestavil zprávy o pracovních inzerátech, výzkumných pracích a investicích do AI a tvrdí, že Apple nyní zvyšuje své úsilí o zavedení generativní AI ve stylu ChatGPT do iPhonu.

Generativní AI by na iPhonech měla nalézt nejviditelnější uplatnění zejména v oblasti Siri. Výrazně „chytřejší“ jablečná virtuální asistentka s mnohem více funkcemi a bohatšími možnostmi by se podle odhadů mohla stát již součástí operačního systému iOS 18, který Apple představí na letošní červnové vývojářské konferenci WWDC, a jehož veřejná verze by měla – jak je ostatně u cupertinské společnosti již zvykem – spatřit světlo světa v září po skončení Keynote.

Daniel Ives ze společnost Webush Securities v souvislosti s postojem společnosti Apple k AI uvedl, že se firma „připravuje na významné fúze a akvizice,“ a že by byl „šokován, kdyby letos neuskutečnil významnou transakci v oblasti AI, protože probíhají závody ve vyzbrojování AI a Apple nehodlá stát stranou“. Podle deníku Financial Times provedl Apple od roku 2017 21 investic, souvisejících s AI. Společnost Accenture jich za stejné období uskutečnila 19, zatímco známější rivalové v oblasti umělé inteligence Microsoft a Meta 12, respektive 11 investic. Intel údajně investoval nebo získal 9 společností, zatímco IBM a mateřská společnost Googlu Alphabet spolupracovaly každá s 8 společnostmi.

Financial Times neuvádí důvod, proč jeho počítání začíná rokem 2017. Významné však je, že Apple v roce 2018 najal šéfa AI Johna Giannandrea pryč ze společnosti Google. Cituje také zprávu společnosti Morgan Stanley, podle níž téměř polovina současných pracovních inzerátů společnosti Apple obsahuje nějakou zmínku o AI, strojovém učení nebo hlubokém učení. To je výrazný nárůst oproti zprávě společnosti Morgan Stanley z listopadu 2023, kdy uvedla, že od roku 2015 „počet pracovních nabídek souvisejících s AI ve společnosti Apple vzrostl z 5 % všech pracovních nabídek společnosti Apple na současných ~20 %“.