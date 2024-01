Apple to myslí s AI (nejen) v iPhonech vážně! Zde je důkaz

Umělá inteligence je velkým současným tématem, které pochopitelně zajímá i Apple. Podle zdrojů Financial Times Apple v tichosti provádí řadu akvizic souvisejících s umělou inteligencí a najímá zaměstnance ve snaze přinést AI do nových iPhonů.

Apple má v současnosti vynakládat velké úsilí ohledně řešení technologických problémů týkající se provozování AI prostřednictvím mobilních zařízení. Za tímto účelem získala jablečná společnost několik startupů souvisejících s umělou inteligencí. K tomu poslednímu došlo v minulém roce, kdy Apple koupil společnost WaveOne, jež nabízela kompresi videa řízenou umělou inteligencí. Podle nedávné zprávy od Morgan Stanley obsahovala téměř polovina pracovních míst v oblasti umělé inteligence společnosti Apple termín hluboké učení. Dřívější zprávy pak naznačovaly, že Apple testuje model „Ajax“ jazyka (LLM), a to od počátku roku 2023, ale na rozdíl od LLM, jako je ChatGPT od OpenAI, je primárním cílem společnosti Apple vyvinout generativní AI, která bude fungovat přímo na zařízení, a nebude tak poháněna prostřednictvím cloudových služeb v datových centrech. Apple tedy stojí před výzvou, aby řešení bylo co nejmenší (co se týče zabraného místa na úložišti) a aby odpovědi ze strany AI byly co nejrychlejší, přičemž se Apple bude spoléhat na nové generace čipu (pravděpodobně A18). Očekává se, že ze strany Applu bude AI na blížící se WWDC tématem číslo jedna.