Na Apple se řítí obrovský ledovec v čele se Spotify, příjít může ze dne na den o miliardy dolarů!

Jak se zdá, tak velké společnosti, obzvlášť ty, které nabízí v rámci svých služeb a aplikací předplatné, se již nemohou dočkat momentu, kdy v EU Apple spustí neoficiální App Store. To, co se dlouhé roky stalo nemožné, nyní vyřešila EU a spíš než obavy z toho, že iPhony zahltí nějaké podvodné aplikace, se nyní Apple musí bát o propad tržeb, který, jak naznačuje Spotify, může být opravdu extrémní. Za přípomenutí stojí, že každá aplikace a každé jedno předplatné které koupíte v App Store nebo přímo v aplikaci ve vašem iPhone, tak odvádí z prodejní ceny kterou zaplatíte 30 % Applu. Je to poplatek za to, že je aplikace k dispozici v App Store.

Pokud tedy zaplatíte například 100 Kč za předplatné v aplikaci, Apple automaticky získá vašich 30 korun. To se může zdát na první pohled jako nezajímavé číslo, ovšem je potřeba si uvědomit, že přes App Store, respektive aplikace v iOS si lidé platí měsíčně služby jako je Spotify, Tidal, YouTube Prémium, HBO, Netflix a stovky dalších podobných služeb, které vydělávají miliardy dolarů ročně a to i přes to, že platí 30 % ze svých zisků pocházejících z iOS zařízení nebo Mac zařízení Applu. Pro Apple jsou to miliardy dolarů ročně, které mu plynou v podstatě z ničeho. Ano, samozřejmě, že údržba celého ekosystému stojí velké peníze, ovšem zisky jsou astronomické. Vraťme se ale zpátky ke Spotify, které dnes na svém oficiálním webu zveřejnilo tiskovou zprávu, která je asi jen špička ledovce, který se valí na Apple. tisková zpráva uvádí konkrétně následující:

Jaká je jedna z hlavních výtek, které získáváme od našich uživatelů? Je to vlastně něco, co bylo až dosud mimo naši kontrolu: možnost bezproblémově se přihlásit k odběru a nakupovat věci prostřednictvím Spotify na vašem iPhone. Spotřebitelé se nás léta ptají na slepé uličky, nedostatek informací a nekonečné obruče, kterými by měli přeskakovat, jen aby si koupili předplatné nebo audioknihu. Ale od 7. března, pokud žijete v Evropské unii, se to změní. Se zavedením zákona o digitálních trzích (DMA) se vaše Spotify brzy stane mnohem lepším, a to znamená více příležitostí pro vývojáře a tvůrce po celém světě.

Po léta, dokonce i v naší vlastní aplikaci, měl Apple tato pravidla, kdy jsme vám nemohli říct o nabídkách, kolik co stojí nebo dokonce kde nebo jak to koupit. My víme, je to šílené. DMA znamená, že konečně budeme moci sdílet podrobnosti o nabídkách, propagačních akcích a výhodnějších platebních možnostech v EU. A snazší zážitek pro vás znamená dobré věci pro umělce, autory a tvůrce, kteří chtějí vybudovat své publikum z posluchačů, návštěvníků koncertů a fanoušků milujících audioknihy. Co je víc? To vše nyní může přijít bez břemene povinné ~30% daně uvalené společností Apple, která je podle DMA zakázána.

Pro Spotify to otevírá obrovské příležitosti, takže můžete očekávat, že od března spustíme následující: Přímá komunikace v aplikaci Spotify o nabídkách předplatného, upgradech, cenách produktů, nabídkách a akcích. Brzy vám v aplikaci Spotify budeme moci poskytnout informace o cenách za věci, jako je předplatné Premium a audioknihy. V aplikaci Spotify s vámi budeme moci jasně komunikovat o nových produktech na prodej, propagačních kampaních, superfan klubech a nadcházejících událostech, včetně případů, kdy se budou prodávat položky, jako jsou audioknihy. Brzy očekáváme, že pokud si chcete koupit předplatné Premium nebo audioknihu nebo chcete hladce upgradovat z individuálního tarifu na tarif Duo nebo Family, abyste ušetřili peníze, budete tak moci učinit pouhými několika kliknutími.

Právě teď nemůžete v aplikaci upgradovat z bezplatného na prémiové a ani vám nesmíme sdělit, kolik naše různá předplatná stojí, jak můžete ušetřit peníze nebo kde je koupit. To nedává smysl. Pro všechny žijící v EU se to brzy změní. Budete mít na výběr. Na rostoucím seznamu trhů, kde nabízíme audioknihy, budete poprvé moci při procházení vidět cenu audioknihy, snadno si ji koupit a rychle začít poslouchat. Díky DMA se těšíme na budoucnost superfan klubů, alternativních obchodů s aplikacemi a dáváme tvůrcům možnost bezpečně stahovat Spotify pro umělce nebo Spotify pro podcastery přímo z našich stránek – a to je jen začátek.

Mělo by to být tak snadné pro každého zákazníka Spotify kdekoli. Ale pokud žijete mimo určité trhy, budete se i nadále setkávat s frustrujícími překážkami kvůli směšným pravidlům společnosti Apple. To je důvod, proč vývojáři po celém světě nadále žádají ostatní vlády, aby schválily své vlastní zákony, jako je DMA. Stejně jako Spotify chtějí svým zákazníkům poskytovat tu nejlepší uživatelskou zkušenost. Budeme dál bojovat, protože svoboda od vrátných znamená větší výběr pro spotřebitele a pozitivní dopad na umělce, autory, tvůrce a vývojáře po celém světě. Regulátoři v těchto zemích donutili Apple, aby povolil některým aplikacím používat poskytovatele plateb třetích stran.

Problém je tedy jednak v tom, že vývojáři najednou mohou lidi motivovat k tomu, aby si vše kupovali jinde než na oficiálním App Store a to například na tom neoficiálním, který se Apple chystá spustit a kde nemůže vybírat poplatky nebo kdekoli jinde. Ano, je pravda, že se lidé bojí toho, co se stane, když si do iPhone budete mít možnost nainstalovat aplikace, které Apple neověřil a neschválil. Ovšem pokud firmy jako je HBO, YouTube, Spotify, Netflix, Disney a ostatní nabídnou to stejné co je v App Store za nějakou cenu o 10,20 nebo dokonce oněch 30 % levněji, pak asi jen blázen bude platit za to stejné víc, aby nasytil Apple. Navíc jak je jasně vidět ve zpráve od Spotify, snaží se vyburcovat i ostatní země, aby tuto regulaci zavedly, což může být pro Apple obrovský, ale opravdu obrovský problém, obzvlášť v době, kdy zisky z ekosystému poslední roky rostly jako houby po dešti. Na úplný závěr je ale potřeba dodat, že podle uniklých informací se Apple chce s dodržováním nového zákona EU vypořádat po svém a provize z prodejů stále vybírat. O to zajímavější bude, jak nakonec vše dopadne.