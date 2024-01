EU bude zuřit! Apple chystá u iOS aplikací stažitelných mimo App Store kontroly i poplatky

V posledních týdnech a měsících se ve světě Applu poměrně často skloňuje pojem „sideloading“, tedy možnost stahování aplikací z jiných zdrojů než je App Store. Právě tuto možnost má totiž Apple v dohledné době na iPhonech zpřístupnit na území Evropské unie, aby tím vyhověl jejímu novému zákonu o digitálních trzích, jenž nařizuje mimo jiné právě možnost stahování mobilních aplikací z více zdrojů. Jak se však zdá, Apple k celé záležitosti přistoupí jako již tradičně po svém a z iPhonů si tedy lidově řečeno „holubník“ neudělá. To proto, že na ně nehodlá vpustit kde co, nedej Bože bez provize.

S informacemi o plánech Applu ohledně sideloadingu přišel před pár hodinami portál The Wall Street Journal, který zná údajně skrze zdroje přímo z řad Applu jeho budoucí plány ohledně stahování aplikací mimo App Store. A ty jsou do značné míry skoro až neuvěřitelné. Apple totiž sice umožní stahovat aplikace i z jiného zdroje než z App Store, avšak zdá se, že tento zdroj bude jednak stále 100% kontrolovat z hlediska kvality a tedy na iPhony nevpustí jen tak něco, ale zároveň z něj bude stále získávat provize z prodejů. Jak přesně bude vše řešeno není v tuto chvíli tak úplně jasné, jelikož celý koncept stále právníci Applu dokončují, ale vše by mělo ve výsledku odpovídat novému nařízení Evropské unie, ale zároveň by mělo Applu zajišťovat velmi dobrou kontrolu nad jeho platformou. S trochou nadsázky by se tedy dalo říci, že Apple chystá strategii á la „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Jak se k jeho taktice postaví EU je nicméně zatím samozřejmě otázkou, jelikož ta bude záměru čelit až ve chvíli, kdy Apple celou novinku oficiálně oznámí a následně spustí. Jasné je však minimálně to, že vývojáři třetích stran z ní mít radost nebudou, protože počítali s tím, že budou schopni na iOS prodávat své aplikace bez nutnosti platit provize a zároveň bez nutnosti je nechat schválit Applem.