Foťák iPhonů 16 Pro Max projde extrémním vylepšením! Tohle vše nabídne

Pokud jste doufali v to, že se letos opět smaže rozdíl mezi fotoaparáty iPhonů Pro a Pro Max a po roční pauze tak budou tyto telefony schopny fotit a natáčet ve stejné kvalitě, máme pro vás špatnou zprávu. Spolehlivý leaker vystupující na čínské sociální síti Weibo pod přezdívkou DIgital Chat Station totiž přišel před malou chvílí s tvrzením, že i letos má Apple v plánu z hlediska technických specifikací iPhony 16 Pro a 16 Pro Max odlišit a to možná ještě víc než tomu bylo loni.

Zatímco u iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max je hlavní odlišností teleobjektiv, který u menšího modelu nabízí trojnásobný a u většího zase pětinásobný optický zoom, letos má Apple vsadit na rozdílné snímače u širokoúhlých objektivů, které budou schopny zachytit různou úroveň detailu a tedy se celkově projeví na kvalitě fotky. Zatímco iPhone 16 Pro pravděpodobně zůstane na 1/1,28“ snímači, iPhone 16 Pro dostane do vínku o 12 % větší snímač – tedy konkrétně o velikosti 1/1,14“. Díky němu by tak měl být schopen zachytit jednak více detailů a to i při slabém osvětlení, ale taktéž by si měl lépe poradit s dynamickým rozsahem či rozostřením pozadí při zaostření na konkrétní předmět.

Co se pak týče výrobce snímače, Apple má opět vsadit na Sony, který mu dodá IMX903 speciálně upravený pro potřeby fotoaparátů iPhonů. K dispozici má být tedy například 14bitový analogově-digitální převodník pro vysoce kvalitní konverzi obrazových dat, či DCG právě pro maximalizaci dynamického rozsahu v kombinaci s kontrolou a případnou redukcí šumu v záběru. Nicméně za výrazně vylepšený fotoaparát zaplatí uživatelé daň ve formě většího zadního fotomodulu, který tedy bude působit opět o něco výrazněji a pro někoho rušivě. Nejste-li tedy příznivcem nynějšího řešení Applu, modely 16 Pro Max pro vás úplně nebudou.