Chcete slevu na Apple Vision Pro? Stačí mít „jen“ vhodnou práci

Vision Pro je sice technologicky extrémně zajímavé zařízení, kvůli jeho vysoké ceně však rozhodně nebude pro každého. Hned od startu jeho prodejů jej však lze získat se slevou – ovšem za předpokladu, že máte „vhodnou“ práci. Tou není samozřejmě nic jiného než práce v Applu, jehož zaměstnanci dostali před pár hodinami informační mail, ve kterým jim firma sděluje, že pokud headset chtějí, mohou jej získat s 25% slevou za 2624 dolarů, ovšem bez daně.

Sleva 876 dolarů je bezesporu velkorysá a dost možná některé doposud nerozhodnuté zaměstnance Applu přiměje k tomu, aby si headset přeci jen pořídili. Na druhou stranu je dobré připomenout, že standardní výše zaměstnanecké slevy na Apple produkty je 50 %, přičemž před koncem prodeje určitého produktu jsou pak tyto slevy na něj ještě strmě navyšovány. V případě Vision Pro se tedy Apple lidově řečeno příliš „nepředal“. To pravděpodobně proto, že marže na headsetu je podstatně nižší než je u Apple produktů zvykem a tudíž není zkrátka „kde brát“. Zaměstnance může nicméně těšit alespoň to, že kromě slevy jim Apple slíbil například úhradu dioptrických čoček do Vision Pro nebo možnost uplatnit jejich kredit 500 dolarů, který dostávají každé tři roky na nákup Macu právě i na Vision Pro.