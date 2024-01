Nové iPady a MacBooky se blíží! Dorazí možná už za necelé dva měsíce

Vision Pro nebude jediným produktem z dílny Applu, který zamíří hned z kraje roku 2024 do prodejů. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž už Apple chystá na představení dalších novinek ve formě iPadů a MacBooků. A to možná již za necelé dva měsíce.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že vývoj nových iPadů Air a Pro spolu s MacBooky Air M3 je již hotov a nyní probíhá finální testování předcházející start hromadné výroby. Přestavení těchto novinek je pak v plánu na březen, maximálně pak duben s tím, že jejich prodej má odstartovat bezprostředně po jejich představení. Poté se už má Apple plně soustředit na blížící se WWDC, kde světu ukáže nové generace svých operačních systémů a taktéž zde odhalí své další plány s Vision Pro a visionOS. V souvislosti s jeho headsetem se pak hovoří o tom, že ještě před WWDC vstoupí do prodeje i v dalších zemích mimo USA, kvůli čemuž se tak bude Apple novince na své vývojářské konferenci věnovat ve velkém.

Co se týče výše zmíněných iPadů a MacBooků, v případě iPadů Air a MacBooků Air svět neočekává žádné výrazné novinky. Oba tyto produkty totiž nejspíš Apple osadí novějšími čipy Apple Silicon, přičemž v případě prvního jmenovaného pak ještě přidá novou velikostní variantu, kdy k současným 10,9“ přibude ještě 12,9“. To v případě iPadů Pro se čekají novinky o poznání zajímavější. Spekuluje se totiž jak o redesignu, tak o podpoře bezdrátového nabíjení skrze MagSafe či OLED displejích. Kvůli výrazným změnám si však má Apple nechat za nové iPady Pro i pořádně zaplatit, přičemž jejich ceny by mohly podle některých spekulací povyskočit o 50 % a více. Jaká bude realita ale ukáže až samotné odhalení novinek.