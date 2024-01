Gurman: Nové Macy pro profíky se blíží

Uživatelé, kteří potřebují pro svou práci od počítače co nejvyšší výkon, se dočkají ve druhé polovině letošního roku radosti. Tvrdí to alespoň zdroje nejlepšího zdroje informací ze světa Applu, reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Na druhou polovinu letoška má totiž Apple dle něj plánovat uvedení čipu M3 Ultra, který poběží v Macích Studio a dost možná i Macích Pro.

Gurmanovy zdroje potvrdily konkrétně to, že M3 Ultra má pokračovat ve šlépějích svých předchůdců, co se týče zdvojování počtu jader. Díky tomu by se tak měl dostat až na 32 jader CPU a na 80 jader GPU – tedy na dvojnásobek toho, co v současnosti nabízí M3 Max. Co se pak týče jeho zasazení do Maců, Gurman je přesvědčen o tom, že dorazí jak do Macu Studio, tak i Pro a to i přesto, že před pár dny přišly zdroje analytické společnosti TrendForce s tím, že se s Macem Pro v kombinaci s M3 Ultra tak úplně nepočítá.

Fotogalerie mac studio a mac pro lsa wwdc 8 mac studio a mac pro lsa wwdc 10 mac studio a mac pro lsa wwdc 7 mac studio a mac pro lsa wwdc 5 mac studio a mac pro lsa wwdc 13 mac studio a mac pro lsa wwdc 11 mac studio a mac pro lsa wwdc 4 mac studio a mac pro lsa wwdc 3 mac studio a mac pro lsa wwdc 2 Vstoupit do galerie

Možná ještě zajímavější než blížící se příchod nových Maců je však to, jak Apple rok 2024 z hlediska Maců vnímá. Zdroje Gurmana totiž tvrdí, že přestože v něm chce ukázat jak M3 Ultra, tak MacBooky Air s M3, příliš nevěří tomu, že by byl z hlediska prodejů Macu silný, ba právě naopak. Prodeje jablečných počítačů nemají povyskočit ani letos a kalifornskému gigantovi tak nezbude nic jiného, než se je pokusit „nakopnout“ v roce 2025 dalšími novinkami.