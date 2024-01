Nenechte si ujet LAMAX výprodej na MAX

Komerční sdělení: Začni nový rok ve stylu a využij právě probíhající výprodeje na vybrané produkty LAMAX. Slevy až 37 % na akční kamery, repráky, sluchátka, autokamery, čtyřkolky, koloběžky nebo motorky, si prostě nemůžeš nechat ujít.

Bezdrátová špuntová sluchátka LAMAX Clips1 ANC White ztělesňují tu nejlepší podobu zvuku. Pyšní se totiž špičkovým hybridním ANC pro dokonalý potlačení okolního hluku, aby tvůj poslech nic nerušilo. Budeš-li potřebovat vnímat dění kolem sebe, využiješ Transparency mode. Poslouchat můžeš nerušeně až 10 hodin, dalších 34 hodin se ukrývá v pouzdru. Pro dobití využiješ USB-C kabel a samozřejmostí je automatické bleskové spárování s tvým zařízením, a to díky Bluetooth 5.3.

Ať už míříš na hory, vodu nebo do městské džungle, reprák LAMAX Sentinel2 ti bude věrným parťákem. Luxusní zvuk a výkon 20 W roztancuje i ty největší prudiče. Jeho voděodolné pogumované tělo vydrží fakt hodně a baterka ještě víc, až 24 hodin. Bluetooth 5.0 přináší bezdrátovou svobodu, které se už nebudeš chtít vzdát.

Extrémní akce si žádají extrémní kameru. Vyzbroj se LAMAX W10.1 a vyraz lovit zážitky. Reálným 4K při 60 fps s neuvěřitelnou stabilizací MAXsmooth 2.0 ohromíš úplně všechny a díky duálnímu displeji ze záběru nikdy nevypadneš. Bez pouzdra můžeš s sebou kameru vzít až do hloubky 12 metrů, s pouzdrem, který je součástí balení až do 40 metrů. Takže ať už jsi adrenalinový závislák, youtuber, dobrodruh či kdokoliv, kdo chce sdílet svůj svět, LAMAX W10.1 ti v tom bude skvělým parťákem.

Motorka LAMAX eJumper DB50 Orange není žádný vořezávátko, ale nabušená mašina s výkonným 800W elektromotorem. Tenhle skvěle ovladatelný stroj s 20 km dojezdem se zastaví až na 30 km/h, dá tak vašemu dítku pocítit vítr ve vlasech. 10“ nafukovací pneumatiky s extra vyztuženými plášti proti defektu poskytují stabilitu a jistotu. Samozřejmostí jsou přední a zadní tlumiče i přední a zadní diskový brzdy. Pro všechny případy lze maximálku omezit na 6 nebo 15 km/h.

S LAMAX E-Scooter S7500 Plus si město užiješ z jiný perspektivy, bez kolon, přeplněnýho MHD, za to v rychlosti až 25 km/h. Na výběr máš dva režimy – eko a sportovní a 350W motor tě vytáhne i do kopce. Navíc díky ekologické rekuperaci při každém zabrzdění dobiješ šťávu. 8,5″ bezdušové pneumatiky nikdy nepíchneš a přitom zvládnou každou nerovnost. Bezpečnost zajišťují silná kotoučovka a LED světla. Koloběžku ve vteřině složíš, takže přenos není problém.

Kompletní výprodej skladu NA MAX nalezneš zde.