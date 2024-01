Nejen Netflix! Od Vision Pro dává ruce pryč i YouTube či Spotify

Poté, co jsme se před pár dny dozvěděli o tom, že Netflix nechystá nativní podporu nového AR/VR headsetu Vision Pro skrze aplikaci, přišly ve stejném duchu další poměrně zarážející zprávy točící se kolem dvou velmi oblíbených služeb. Řeč je konkrétně o YouTube a Spotify, které visionOS aplikace taktéž nechystají.

Obě společnosti volí podle dostupných informací na chlup stejnou taktiku jako Netflix – tedy, že na Vision Pro neumožní spouštění jejich iPadOS aplikací, ale konzumaci svého obsahu nabídnou jen přes webové rozhraní v Safari. Zatímco v případě Spotify se dá ještě jeho postoj pochopit, jelikož s Applem nemá dlouhodobě příliš dobré vztahy a tedy by šlo nepodporu Vision Pro skrze aplikaci chápat do jisté míry jako truc, u YouTube je absence aplikace poměrně zarážející. Zrovna tato platforma je totiž pro tento typ produktu jako stvořená a leckdo se bezesporu těšil na to, jak si na Vision Pro svá oblíbená videa vychutná. Zda společnosti změní svůj postoj postupem času s ohledem na to, jak oblíbený headset bude, můžeme nicméně v současnosti jen hádat.