NVIDIA Studio: Seznamte se s platformou pro tvůrce obsahu, která zvládne prakticky cokoliv

Počítače mohou sloužit k celé řadě různých účelů včetně kreativní tvorby. Ta se často neobejde bez podpory solidních grafických karet, jejichž výkon dokáže práci nadšenců i profesionálů posunout na zcela novou úroveň. Právě kreativním tvůrcům je určená platforma NVIDIA Studio, na kterou se v našem dnešním článku podíváme o něco podrobněji.

NVIDIA Studio je platforma, která tvůrcům nabízí dokonalý ekosystém nástrojů pro co možná nejefektivnější práci. Stojí hned na několika propracovaných pilířích, díky kterým dokáže maximálně zefektivnit jak individuální práci, tak i týmovou spolupráci.

NVIDIA Studio – výkonné GPU, umělá inteligence i profesionální software pro kreativitu

Platforma NVIDIA Studio je kromě jiného tvořena důmyslnou a efektivní kombinací pečlivě vybraných nástrojů pro zajištění maximálního výkonu, rychlosti a uživatelského zážitku při tvorbě – GPU GeForce RTX, NVIDIA RTX pro akceleraci ray tracingu a využití AI při tvorbě, ovladačích NVIDIA Studio, a samozřejmě také pestré paletě příslušných softwarových nástrojů. Nástroj NVIDIA Omniverse zase díky využití standardu Universal Scene Description USD umožňuje bezproblémovou spolupráci na projektech na dálku, a to dokonce i napříč softwarovými nástroji. Jak lze vidět na videu níže, pro NVIDIA Omniverse není problém vzdálenost ani rozdílný software.

2D a 3D tvorba

Ať už se zabýváte prací s fotografiemi, videi, grafickým designem nebo kombinovanou tvorbou, NVIDIA Studio se vždy postará o to, abyste mohli pracovat efektivně a měli k ruce vše, co potřebujete. V rámci platformy NVIDIA Studio mohou tvůrci využívat celou řadu osvědčených a populárních profesionálních nástrojů, které dokáží naplno využít potenciálu NVIDIA hardwaru.

Díky technologii NVIDIA CUDA se například uživatelé mohou těšit z rychlejšího renderování efektů v Adobe After Effects, v Adobe Photoshop Lightroom zase díky akceleraci RTX pro změnu využijí funkci AI Detaily Raw pro úpravu barevných fotek s vysokým rozlišením, funkci Super rozlišení pro vylepšení rozlišení nebo nástroje pro výběr oblohy či subjektu pro vytvoření složitých masek jedním kliknutím na tlačítko.

Díky GPU od NVIDIA lze efektivně akcelerovat také funkce v aplikacích, jako je Adobe Photoshop (například Neural Filters, Super Resolution a další). Grafičtí designéři, kteří pracují s nástrojem Adobe Illustrator, zase jistě využijí akceleraci grafickou kartou k plynulejšímu interaktivnímu posouvání po ploše a zoomování složité vektorové grafiky.

V softwaru DaVinci Resolve mohou tvůrci při úpravách videa využít akceleraci grafické karty k ještě efektivnějším a rychlejším barevným korekcím, úpravám videí, urychlení transkódování videí, nebo využít AI funkce akcelerované RTX, jako je například rozpoznávání obličeje pro automatické označování snímků nebo funkce SpeedWarp pro plynulé zpomalení videa a bezproblémové super rozlišení videa. 3D tvorba má na počítači svá specifika, která mohou leckdy výrazně zatížit systémové prostředky i hardware počítače. Ani 3D tvorba ale není výzvou, se kterou by si platforma NVIDIA Studio neuměla poradit.

Pro 3D grafiku je samozřemě zásadní mimo jiné také výkonná grafická karta, která se stará o vykreslování obrazů. Specifikem 3D tvorby je především potřeba pracovat s velkými datovými soubory. Modely, textury a další prvky 3D scény mohou být velmi náročné na úložiště. Grafická karta však může pomoci i v tomto ohledu, protože může pracovat s daty přímo z operační paměti, což uvolňuje prostor na disku. Grafické karty NVDIA, jako je třeba RTX 4060, mohou například při používání softwaru Adobe 3D Substance Designer pomoci při renderování nebo při optimalizaci grafických podkladů. Kdo při 3D tvorbě používá software Blender, toho jistě potěší fakt, že renderování finálních snímků zde díky ray tracingu Optix akcelerovanému kartami, jako je například NVIDIA RTX A3000, probíhá výrazně rychleji.

U programu D5 Render zase grafické karty, jako je třeba NVIDA RTX A5500, zaručí ještě lepší renderování architektonických prvků a designu interiéru v reálném čase. Díky ray tracingu poháněnému RTX mohou být animovaná videa vyrenderována ve

vysoké kvalitě během pouhých několika minut, v případě obrázků je to dokonce otázka několika vteřin. NVIDIA DLSS akcelerované pomocí RTX pro upscaling obrazu pomocí umělé inteligence zvyšuje snímkové frekvence a zlepšuje export videa v reálném čase.

NVIDIA Studio – reálné zkušenosti

S platformou NVIDA Studio má své bohaté zkušenosti například Filip Hodas alias Hoodass – tuzemský digitální umělec, 3D grafik a ilustrátor. Filip Hodas podle svých vlastních slov s oblibou pracuje s nástroji, jako je Octane render, Adobe Substance Painter nebo třeba Houdini. Co se práce s platformou NVIDIA Studio týče, pochvaluje si Hodas zejména stabilitu driverů a širokou podporu 3D softwaru. GPU rendering mu podle jeho vlastních slov umožnil také více experimentovat a iterovat

skutečně velkou rychlostí.

A čím se Filip Hodas řídí při výběru vhodného hardwaru pro svou práci? „Jelikož dělám poměrně detailní scény a renderuji přes GPUs, tak potřebuji co nejvíce VRAM, aby se tam vše vešlo. To samé platí pro GPU simulace. Octane Render běží a má nejlepší podporu na NVIDIA kartách, takže to je jasná volba. Momentálně mám 2x GeForce RTX 4090 v hlavním stroji a 4x TITAN Xp v sekundární workstation,“ uvádí.

Nabídka GPU v rámci NVIDIA Studio je opravdu pestrá, a pro každý typ práce (případně pro každou aplikaci) se hodí jiná grafika.

Jaká jsou doporučení společnosti

NVIDIA v tomto směru? Samotná společnost NVIDIA obecně doporučuje na méně náročné projekty při práci s 2D grafikou alespoň GeForce RTX 4050, kterou najdeme jen v noteboocích. U 3D grafiky je to pak obvykle GeForce RTX 4060, případně NVIDIA RTX A3000. První jmenovanou už můžeme pořídit i ve verzi pro stolní PC. V případě rozsáhlejších projektů náročnějších na výkon a videopaměť přicházejí v úvahu přenosné počítače s GeForce RTX 4080. U desktopových GPU jsou doporučeny modely s 16 GB VRAM, tedy GeForce RTX 4080, případně novinky RTX 4070 Ti SUPER nebo RTX 4080 SUPER, které vycházejí během ledna.

GeForce RTX řady 40 lze sehnat od necelých 8 000 Kč, notebooky s nimi pak startují několik stokorun nad 23 000 Kč. Jejich přehlednou nabídku najdete na Alza.cz.

Streameři a další tvůrci, kteří streamují svůj obsah na internetu, zase jistě uvítají služby platformy NVIDIA Broadcast, která jim umožní vytvoření vlastního výkonného domácího studia, a dodá standardnímu streamovacímu hardwaru a vybavení ještě lepší funkce a výkon pomocí efektů umělé inteligence, jako je virtuální pozadí, odstranění hluku a další.