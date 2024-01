Recenze JBL Bar 500: Zvuk kinosálu ve vašem obýváku

Sváteční čas jsem měl tu příležitost strávit ve velmi dobré společnosti JBL Bar 500. S tím výrobce hezky zpřehlednil označování svých soundbarů, neboť narozdíl od předchozího stavu, kdy si zákazníci mohli vybírat například mezi JBL 5.0 MultiBeam, JBL 5.1 Surround a podobně, je nyní s JBL Bar 300, JBL Bar 500, 800, 1000 a JBL Bar 1300 orientace mnohem jednodušší. JBL Bar 500 tvoří s dodávaným bezdrátovým subwooferem audio systém, který posluchači poskytne jak výkonnostně, tak z hlediska integrovaných technologií skvělý zážitek bez ohledu na to, jaký obsah hodlá konzumovat. Kromě běžného HDMI, je Bar 500 vybaven také USB typu A (u nás pouze pro servisní účely), ethernetovým portem i Wi-Fi konektivitou, jejímž prostřednictvím zpřístupňuje AirPlay, ale i další funkce jako Alexa Multi-Room Music nebo Chromecast.

Co najdeme v balení

Pokud si objednáte JBL Bar 500 bude vám doručen box připomínající „židličku“ v kombinaci typických barev značky, tedy oranžové a bílé. Rozevřením na pravé straně získáte přístup k samotnému soundbaru vsunutému do ochranného polystyrenu, v němž je zasazena krabička s obálkou obsahující Průvodce rychlým nastavením, Bezpečnostní pokyny společně se záručním listem a šablonu pro upevnění na stěnu, dále zde najdete potřebnou kabeláž zahrnující po dvou napájecích kabelech pro každou součást systému a HDMI. Nechybí příslušenství pro montáž na zeď v podobě dvou konzolí ve tvaru písmene „L“ s přiloženými vruty i hmoždinkami a praktické dálkové ovládání napájené dvěma bateriemi typu AAA. V „sedátku“ se pak nachází 10″subwoofer, který stačí vysunout, zbavit ochranných transportních prvků a jste připraveni ke zprovoznění. Detailní návod k obsluze v češtině je samozřejmě součástí také.

Fotogalerie JBL Bar 500 box table JBL Bar 500 box open 1 JBL Bar 500 box open 2 JBL Bar 500 box open 3 JBL Bar 500 envelope JBL Bar 500 accesories table JBL Bar 500 envelope 2 JBL Bar 500 bar open 1 JBL Bar 500 HDMI cable JBL Bar 500 cable 1 JBL Bar 500 remote back JBL Bar 500 remote AAA JBL Bar 500 vrturty JBL Bar 500 manual Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Zatímco soundbar působí s rozměry 1017 mm na šířku, výškou pouhých 56 mm a hloubkou 103,5 mm se svými zaoblenými okraji na zařízení svého typu překvapivě kompaktně a vzhledem k tomu, že na horní straně nejsou umístěny reproduktory, nic nebrání jeho zasunutí kupříkladu do přihrádky televizního stolku nebo hlouběji pod obrazovku, pro subwoofer si budete muset rezervovat patřičné množství prostoru. Konkrétně si zabere do šířky i hloubky 305 mm a na výšku 440,4 mm. Jakmile najdete JBL Bar 500 to správné umístění, s největší pravděpodobností už jej měnit nebudete, pročež hmotnost není nějak rozhodujícím faktorem, ale s 2,8 kg se nemusíte obávat, že například polička soundbar neunese. Subwoofer se nejlépe zabydlí na podlaze, takže ani jeho 10 kg by nemělo představovat jakýkoli problém.

Fotogalerie #2 JBL Bar 500 front display detail JBL Bar 500 bottom JBL Bar 500 front led control JBL Bar 500 side detail control long JBL Bar 500 side detail JBL Bar 500 SUB front JBL Bar 500 SUB back JBL Bar 500 SUB side JBL Bar 500 SUB top IN JBL Bar 500 SUb front top JBL Bar 500 SUB bottom 1 JBL Bar 500 SUb bottom leg detail Vstoupit do galerie

Konektorovou výbavu je třeba hledat na soundbaru. Ta zahrnuje zprava vstup pro napájení, zmíněné USB-A, ethernetový port, za nimiž následuje HDMI IN, HDMI OUT, respektive TV ARC/eARC a optický vstup. Na horní straně je zajímavý designový prvek v podobě drážky a zabudovaný mikrofon určený ke kalibraci. Za mřížkou narazíte na poměrně nenápadný displej informující o prováděných změnách. Jak již bylo řečeno, komunikace se subwooferem probíhá bezdrátově, pročež je tento vybaven pouze konektorem napájení a kontrolkou stavu připojení.

Ovládání a aplikace JBL One

Pokud jde o fyzická tlačítka, tak ta jsou na soundbaru pouze tři. První napravo plní funkci zapnutí a přepínání mezi zdroji, jmenovitě TV, BT a HDMI IN. Pak už jsou zde plus a minus, jimiž lze také soundbar zapnout, zároveň však fungují klasicky pro zvýšení či snížení hlasitosti, přičemž jejich současným stisknutím je možné systém rychle ztlumit nebo mutování zrušit.

Mnohem širší paletu prvků nabízí dálkové ovládání, kde kromě všech výše zmíněných funkcí (ovšem samostatně vyvedených) objevíte také „play“ sloužící ke spuštění či pozastavení přehrávání během streamování hudby jedním dotykem, dvěma docílíte přeskočení k následující skladbě a třemi k předchozí. Známým symbolem „Dolby“ aktivujete či deaktivujete virtuální zvukové efekty Dolby Atmos, zatímco tlačítko se „srdíčkem“ zpřístupní seznam skladeb nebo nastavení, které pod tuto volbu přiřadíte v aplikaci JBL One, k níž se dostaneme vzápětí. Zbývá poslední dvojice, „BASS“ k posílení nebo naopak oslabení spodních frekvencí a důležité „CALIBR“ ke spuštění kalibrace zvuku.

Zdaleka nejvíce toho můžete provést prostřednictvím aplikace JBL One, která je zdarma k dispozici v App Store i na Google Play. Zde kromě základního nastavení, přístupu k domácí Wi-Fi síti, můžete pracovat s ekvalizérem, přiřadit preferovanou z nabízených služeb pro streamování nebo propojit s JBL Bar 500 například Spotify skrze AirPlay ve vašem iPhonu, přičemž aplikace dokáže nahradit i dálkové ovládání. Pro ty, kdo nemají v oblibě angličtinu, je na výběr také slovenština, která je nám dostatečně blízká na to, aby bylo ovládání o to příjemnější.

Fotogalerie #3 JBL One iPhone screen 1 JBL One iPhone screen 3 JBL One iPhone screen 4 JBL One iPhone screen 6 JBL One iPhone screen 7 JBL One iPhone screen 8 JBL One iPhone screen 9 JBL One iPhone screen 10 JBL One iPhone screen 11 JBL One iPhone screen 12 JBL One iPhone screen 14 JBL One iPhone screen 15 JBL One iPhone screen 16 JBL One iPhone screen 18 JBL One iPhone screen 19 JBL One iPhone screen 20 JBL One iPhone screen 21 JBL One iPhone screen 22 JBL One iPhone screen 24 JBL One iPhone screen 26 Vstoupit do galerie

Jakmile software spustíte, nejprve prohledá dostupná zařízení a poté nabídne jejich připojení. To je zapotřebí potvrdit krátkým stisknutím tlačítka napájení na soundbaru. V dalším kroku budete vyzvání k zadání přístupových údajů k síti, na jejichž základě proběhne kontrola dostupnosti nejnovějšího firmwaru, případně jeho update. Před samotným spuštěním určitě proveďte kalibraci přes aplikaci nebo pomocí dálkového ovládání. Další přizpůsobení už se odvíjí jen od vašich osobních preferencí.

Klíčové technické údaje

Tento 5.1 audio systém dopřeje svému majiteli skutečně štědrou porci výkonu 590 W, na kterém se 290 W podílí soundbar osazený čtyřmi oválnými reproduktory 45 x 90 mm a třemi 0,75″tweetery společně s 300W 10″subwooferem. Výrobcem udávaný frekvenční rozsah je 35 Hz – 20 kHz (-6dB). Bezdrátový přenos audia zajišťují standardy Bluetooth 5.0 s profily A2DP 1.2, AVRCP 1.5. a Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax v pásmu 2.4GHz a 5GHz.

V dnešní době kdy streamovací giganti typu Disney+, Netflix nebo Apple TV+ nabízejí obsah ve vysokém rozlišení oceníte funkci HDR pass-through pro HDR10 i Dolby Vision. Podpora zmíněného Virtual Dolby Atmos a technologie Multibeam se postará o neuvěřitelný prostorový zážitek i bez přídavných reproduktorů, zatímco PureVoice zajistí srozumitelnost dialogů.

Osobní dojmy a hodnocení

Přiznám se, že jsem měl před testováním poměrně velká očekávání, přičemž se většina z nich naplnila. Především pak je systém dimenzován tak, že zvuk reprodukuje velmi konzistentně, a to bez ohledu na míru zatížení. Jako uživatel jablečných zařízení samozřejmě vítám podporu AirPlay, s nímž jsem na žádné problémy se stabilitou nenarazil a platí to i pro spojení přes Bluetooth. Při použití tónového generátoru byla odezva v basovém spektru dokonce ještě o něco lepší, než udává výrobce, kdy se subwoofer citelně ozval již při 23 Hz a u soundbaru jsem měl tentýž dojem až do hodnoty 19 400 Hz.

Na JBL Bar 500 jsem vyzkoušel nejrůznější žánry, kdy podání elektronické hudby dalo úžasným způsobem vyniknout nejnižším frekvencím, které lze v aplikaci ještě dle libosti přikrmit na ekvalizéru, i když osobně jsem tuto potřebu nepociťoval, ovšem ve chvíli, kdy přišla na řadu klasická hudba bylo překvapení ještě větší, neboť krásně vynikl prostor a subwoofer se nadmíru zbytečně neprosazoval, což pro mne představovalo opravdu příjemnou zkušenost. Nevynechal jsem však ani Rage Against the Machine nebo Dave Matthews Band a ve všech případech jsem došel k závěru, že zvuk respektuje záměr zvukového mistra, což vnímám jako jednoznačné pozitivum. Mnohé audio systémy totiž „dokreslují“ přespříliš, výsledkem čehož zní často velmi podobně R&B i folk rock, o vážné hudbě ani nemluvě.

Aniž bych aplikaci JBL One ubíral na užitečnosti, mohla by být trochu přehledněji uspořádaná a reagovat svižněji. Mít přístup k detailnějšímu nastavení ekvalizéru by jistě také nebylo špatné. Jinak jde o vítaný softwarový nástroj, se kterým toho lze udělat poměrně hodně.

Soundbaru se subwooferem JBL Bar 500 to „nejvíce sluší“ pod rámem televize, já jsem jej propojil s mou Apple TV, kde prostorové podání opravdu vytvářelo pocit kinosálu, pročež obsah v 5.1 i Dolby Atmos audio systému rozhodně chutná. Nejvíc ale oceňuji srozumitelnost, díky níž dialogy mezi efekty a hudbou nezanikají. Ne že by snad byl poslech hudby nebo podcastů jakýmkoli způsobem nedostatečně bohatý, ale podání filmů a seriálů je zde skutečně výjimečně zdařilé.

Cena

Dalo by se říci, že JBL Bar 500 představuje onu zlatou střední cestu. Poskytuje dostatečnou výbavu funkcemi i výkonem. Za 15 990 Kč tak kupujete zařízení, které z běžných chvil ztrávených sledováním filmů a seriálů udělá něco jedinečného a zároveň vám poskytne flexibilní možnosti poslechu hudby i mluveného slova na vysoké úrovni.

Slevový kód

Pokud vás soundbar JBL Bar 500 zaujal, máme pro vás vynikající zprávu. Ve spolupráci s JBL jsme si totiž pro vás připravili slevový kód BAR500LSA20, díky kterému jeho cena klesne z 15 990 Kč na příjemných 12 792 Kč. Ale pozor, slevový kód je k dispozici pouze pro 5 nejrychlejších (nebo do 15. 2. 2024). S nákupem tedy raději neotálejte.

JBL Bar 500 lze zakoupit zde