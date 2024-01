YouTube chce začít doporučovat videa i podle vaší nálady

Pokud svůj čas trávíte rádi na YouTube sledováním videí, následující řádky vás dost možná zaujmou. V budoucnu se totiž pravděpodobně dočkáme výrazného zkvalitnění doporučeného obsahu. Ten by totiž neměl být vybírán „jen“ na základě toho, co vás na YouTube dříve zaujalo, ale dokonce i podle vaší momentální nálady a psychického rozpoložení. Že nevěříte? Google, pod který YouTube spadá, již přemýšlí, jak toho dosáhnout.

Podle patentu, který byl nedávno zaregistrován u amerického patentového úřadu, si YouTube naplno uvědomuje, že personalizované doporučování obsahu skrze algoritmy vycházející na z dříve sledovaných videí je relativně slabé. Do budoucna chce proto vyvinout algoritmus, který na základě vašeho chování, respektive interakci s aplikací či webovou verzi YouTube, pozná, jak se zrovna cítíte, podle čeho by následně měly vypadat i doporučená videa. Vaše rozpoložení by pak mělo být čitelné například z rychlosti procházení, četnosti přetáčení, času stráveném na stránce a tak podobně. Zkrátka a dobře, YouTube vás chce za účely co možná nejlepšího doporučení obsahu sledovat ještě podstatně více, než je tomu nyní. Pokud však díky tomu dokáže skutečně kvalitu svých doporučení zvýšit a počet doporučených videí, která budete mít chuť si pustit vzroste, ve výsledku zřejmě nikomu příliš vyšší míra sledování vadit nebude.