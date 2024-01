Na smartphony míří další The Elder Scrolls!

Pokud máte rádi hry od herního studia Bethesda a zejména pak ty ze série The Elder Scrolls, následující řádky vás zcela určitě nadchnou. Bethesda totiž na svém oficiálním účtu na X oznámila novou mobilní hru The Elder Scrolls: Castles. O té se sice spekulovalo již v minulosti poté, co se na krátko objevila v několika zahraničních obchodech Google Play, vývojáři jí však tehdy rychle stáhli a poté zarytě mlčeli. Nebylo proto příliš jasné, o co vlastně jde, což se však nyní mění.

Nová hra The Elder Scrolls: Castles se nevydá ve šlépějích titulu The Elder Scrolls: Blades, ale spíše se bude jednat o hru ve stylu Fallout Shetler. V této novince si totiž vybudujete vlastní dynastii, kde každý den v našem světě znamená rok ve světě hry. Občané se rodí, umírají, vládci se mění a mohou být zrazeni. A budete to právě vy, kdo bude o osudu vašeho hradu rozhodovat. Hra je nicméně zatím vydána jen na Filipínách a to v rámci „soft launche“, který má vývojářům pomoci vychytat všechny chyby, o kterých doposud nevěděli. Jak bude vývoj pokračovat, bude hra postupně uvolňována na dalších a dalších trzích. Pokud si chcete zajistit, že si jí zahrajete mezi prvními, jakmile dorazí do App Storu u nás, stačí se předregistrovat zde.

We’re excited to finally share The Elder Scrolls: Castles, our new mobile game from the team behind Fallout Shelter. The team has been hard at work on it for the last few years and we absolutely adore it.

In Castles, you'll build your own dynasty where every day in our world is… pic.twitter.com/LAbveBtEU9

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) January 17, 2024