15 ikonických retro her z Playstation 3, které hrál snad každý

Playstation 3 byl svého času samozřejmě označován za next-gen konzoli. A právem. Oproti PS2 byly na této konzoli k vidění daleko propracovanější a větší hry, které jsou samozřejmě legendami dodnes. Za lepší herní zážitek PS3 samozřejmě vděčí i vyššímu výkonu. Konzole nabízela procesor s taktem 3,2 GHz, 256 MB XDR RAM a grafiku s pamětí 256 MB GDDR3 RAM, která byla založena na architektuře Nvidia G70. Her na tuto konzoli vyšlo opravdu dost a je nám jasné, že se nemůžeme zavděčit sem. Budeme rádi, pokud svůj oblíbený titul napíšete do komentářů.

GTA 5

Nelze začít samozřejmě ničím jiným. GTA 5, hra, která je tady s nimi již 10 let a která si vysloužila příchod jak na PS4, tak na PS5. Ačkoli by hráči už rádi viděli šestý díl, stále se jedná o jednu z nejhranějších her. Na PS3 zavítalo samozřejmě i GTA 4.