10 ikonických retro her z Playstation 2, které hrál snad každý

Konzoli Playstation 2 mělo doma spousta z nás a jistě se shodneme, že hry na ní byly perfektní. Datum uvedení této konzole bylo 4. března 2000 v Japonsku. Poté vyrazila postupně do celého světa. Hardware této konzolové legendy je na dnešní poměry směšný. Procesor měl takt 294.912 MHz (verze Slim pak 299 MhZ), paměť RAM měla velikost 32 MB, grafika pak 4 MB DRAM. Pojďme se podívat na ty nejlepší hry (z našeho pohledu), které na tuto konzoli dorazily. Které byly vaše nejoblíbenější?

Stejně jako i v několika případech dalších her by bylo nevěr zahanbit další díly série (v tomto případě tedy GTA 3 a Vice City). Nicméně San Andreas bylo bez diskuze nejoblíbenější. Největší svět, nejdelší herní doba, nejvíce možností.

Pokračování z PS1, které opět přišlo s vylepšenou grafikou, více vozidly a spoustou zábavy. Zapomínat by se též nemělo na čtvrtý díl, který rovněž sklidil skvělá hodnocení.

7. Shadow of the Colossus

Perfektní příběh, perfektní grafika a nutnost se také nad řešením zamyslet. To je ve zkratce Shadow of the Colossus.