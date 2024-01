Jedno z nejvymodlenějších vylepšení iPhonů 16 Pro potvrzeno dalším zdrojem!

Zatímco velikost aplikací, fotek či videí neustále roste s ohledem na navyšování jejich kvality a velikosti, úložiště iPhonů v posledních letech svým způsobem stagnuje. V maximu totiž nabízí „jen“ 1TB prostoru, což už některým uživatelům přestává stačit. Vzhledem k tomu, jak náročné na úložiště jsou 48MPx ProRAW fotky či ProRes videa zachycená na iPhone se však této skutečnosti ve výsledku nelze absolutně divit. O to víc potěší, že má Apple tuto skutečnost snad již letos změnit.

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že chce Apple do iPhonů 16 Pro (Max) nasadit levnější úložiště, což by mu mělo umožnit mimo jiné za relativně příznivou cenu nabízet zbrusu novou 2TB variantu. Že se s 2TB úložnou konfigurací počítá navíc před pár minutami potvrdil skrze svůj blog i velmi dobře informovaný leaker vystupující pod přezdívkou yeux1122. Ten je přesvědčen o tom, že celá rodina iPhonů 16 Pro letos začne na 256GB s tím, že na výběr bude dále 512GB, 1TB a 2TB coby nejvyšší možná konfigurace. Vysoké úložiště pak rozváže ruce všem, kteří jsou vášnivými fotografy či kameramany, nebo zkrátka jen využívají iPhone jakožto médium pro přenos souborů.

Ačkoliv zní příchod 2TB iPhonů velmi pozitivně, je třeba jedním dechem dodat, že v souvislosti s touto úložnou kapacitou jsme slyšeli spousty spekulací již u iPhonů 14 Pro a i iPhonů 15 Pro. Právě z tohoto důvodu je tak potřeba brát dnešní únik s určitou rezervou, byť je pravda, že vzhledem k tomu, že chce Apple klást na záznam fotek a videí do budoucna ještě větší důraz by dávala 2TB varianta v prodeji smysl. Kolik bude podle vás stát?