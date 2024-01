iPhony 16 Pro nabídnou podporu 5G „na steroidech“, zatím však jako jediné

Podpora 5G připojení je nedílnou součástí iPhonů již od roku 2020, kdy jí Apple vůbec poprvé představil coby součást iPhonů 12 (Pro). Od té doby jí pak díky spolupráci s Qualcommem hned několikrát vylepšil, díky čemuž je tak nynější 5G u iPhonů 15 (Pro) rychlejší než tomu bylo u iPhonů 12. A jak se zdá, zrychlovat se bude i letos. Zdroje velmi dobře informovaného analytika Jeffa Pua totiž přišly s tím, že se iPhony 16 dočkají nasazení nového 5G modemu od Qualcommu, který jejich kompatibilitu posune kupředu. Háček je však v tom, že jen některé.

Zdroje Pua tvrdí konkrétně to, že Apple počítá s nasazením nejnovějšího 5G modemu Qualcomm Snapdragon X75, který si svou premiéru odbyl loni v únoru coby nejpokročilejší 5G modem daného výrobce, jen u řady 16 Pro. Ta díky tomu nabídne vyšší rychlost 5G připojení, ale měla by teoreticky nabídnout i delší výdrž baterie, jelikož je daný modem zhruba o 20 % mezigeneračně úspornější a zároveň je i menší. Co se pak týče již zmíněné vyšší rychlosti, tu nabídne díky podpoře nejnovějšího stanardu 5G Advanced, který kombinuje umělou inteligenci se strojovým učením pro maximalizaci výkonu modemu. Mimochodem, právě 5G Advanced bude Apple velmi pravděpodobně propagovat i v PR materiálech iPhonů 16 Pro, jelikož totéž v minulosti dělal i s LTE Advanced u iPhonů 6s v roce 2015.

Drobný háček je nicméně v tom, že modemu Snapdragon X75 budou dle analytika nasazeny jen u řady Pro. Základní iPhony 16 si tedy budou muset vystačit s modemy X70, které jsou použity v iPhonech 15 (Pro). Jejich spolehlivost je nicméně taktéž velmi dobrá a tak jediné, s čím budou muset majitelé základních „šestnáctek“ počítat, je nepodpora 5G Advanced a tedy nižší rychlost. Nakolik bude mít tento downgrade vliv na oblibu daných modemů můžeme nicméně v tuto chvíli jen spekulovat.