Fruit Ninja: Takto podle Applu vypadá důvod, proč si koupit Vision Pro za 3490$?

Sedíte v autě a nenápadně pokukujete na krabici, kterou máte vedle sebe na místě spolujezdce. Bylo vám totiž tak nějak líto dát ji do kufru, protože je v ní něco, na co jste čekali dobrého půl roku. Něco, co má zatím jen pár lidí na světě. Něco, za co jste právě utratili 3490$ a to ještě jen pokud žijete v jednom z pár států USA, kde je nulová daň z přidané hodnoty. Hrdě si domů dovezete svůj Vision Pro, zapojíte jej a nainstalujete si hru, jedinou hru, na kterou Apple zatím rozeslal promo a to přímo pomocí notifikace na naše iPhony. Jedinou hru, kterou hrdě prezentuje jako to, co umí Vision Pro.

Čekali byste něco neuvěřitelného, nějaký Warzone ve VR ve fotorealistické grafice? Čekali byste nějakou interaktivní výuku historie nebo byste snad čekali, že se budete procházet kolem dinosaurů? Omyl. To, proč jste si domů donesli věc za 3490$, je, abyste si mohli zahrát VR verzi Fruit Ninja. Já chápu, že hry jsou různé a každého baví něco jiného, ale opravdu je to, co vidíte na následujících obrázcích, vhodné k prezentování něčeho, co Apple považuje revoluční a něčeho, čím vstupuje do zcela nové éry? Za mě rozhodně ne a upřímně mám pocit, že Apple sám sobě hází klacky pod nohy tím, že nedokázal ve spojení s nějakým slavným studiem vytvořit alespoň jednu hru nebo aplikaci, která by byla takzvaně must have a pro kterou byste si koupili Vision Pro, tak jak se to povedlo Valve s Half-Life Alyx.