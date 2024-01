Applu unikly detaily o novém tlačítku pro iPhony 16 (Pro)! Co vše bude umět?

Přestože svět od představení nových iPhonů 16 (Pro) dělí ještě dobrého tři čtvrtě roku, už nyní o nich ví mnohé. Další informace o novinkách navíc vyplouvají pomalu ale jistě na povrch, díky čemuž si tak o nich můžeme udělat s pořádným předstihem velmi dobrý obrázek. Se zajímavými detaily přišel před pár hodinami i portál The Information kterému se podařilo zjistit konkrétně to, jak bude fungovat nové tlačítko „Capture“ na boku novinek.

Capture Button bude umístěn konkrétně několik centimetrů pod Power Buttonem na boku iPhonu a to konkrétně tak, aby k němu měl uživatel dobrý přístup svým ukazováčkem v případě, že bude držet telefon horizontálně. Jak už tedy asi tušíte, jednat se bude o novinku spojenou s focením a natáčením. Podle zdrojů výše zmíněného portálu nebude tlačítko haptické a kapacitní, ale spíše fyzické, avšak takřka zarovnané se zbytkem rámu telefonu. Sloužit bude jak ke spouštění fotoaparátu a kamery, tak i k ostření a zoomování. Tlačítko má totiž podporovat jak stisky, tak i elementární gesta, kdy zoomovat se bude jednoduše tak, že po tlačítku člověk přejede prstem z jedné strany na druhou. Co se pak týče ostření, k tomu bude sloužit lehký stisk, k aktivaci kamery či fotoaparátu, potažmo k zahájení natáčení či focení pak bude třeba stisk silný. Je tedy pravděpodobné, že bude toto tlačítko dvoupolohové, což můžete znát třeba právě z některých fotoaparátů.

Apple podle zdrojů The Information věří, že tlačítko zajistí novým iPhonům velkou popularitu, jelikož telefony ještě více přiblíží klasickým fotoaparátům. Zajímavé by tedy rázem měly být i pro uživatele, kteří se doposud úplně nesžili s primárně virtuálním ovládáním fotoaparátu. Jedním dechem je ale třeba dodat, že vývoj telefonů stále probíhá a nynější plány Applu mohou samozřejmě vzít za své a to klidně i tak, že nové tlačítko vůbec nedorazí, popřípadě dorazí s výrazně jinou funkcionalitou.