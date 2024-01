Občanka v mobilu dorazí už v sobotu! Odkdy do něj půjde nahrát?

Že si budou Češi moci už od soboty 20. ledna užít po dlouhých letech čekání občanku v mobilu není již pěkných pár dnů žádné tajemstvím. Co však naopak tajemství alespoň zatím bylo, je to, odkdy v tento den vlastně bude aplikace v App Store a Google Play k dispozici. Digitální a informační agentura, která za aplikací eDoklady, jenž bude pro uchování občanky v mobilu sloužit, totiž nikde neuvádí přesný čas, ba ani zhruba část dne, kdy se eDoklady v digitálních obchodech pro iOS a Android objeví. A právě proto jsme se jí rozhodli zeptat.

Digitální a informační agentuře jsme položili jednoduchou otázku ve znění: „V kolik hodin by měla v sobotu 20. ledna aplikace eDoklady sloužící k nahrání občanského průkazu do mobilního telefonu vyjít?“ Na tu se nám následně dostalo odpovědi: „Aplikace by měla být ke stažení již od rána.“ Pokud se tedy už nemůžete dočkat toho, až si občanku do mobilu nahrajete a poprvé si toto řešení na vlastní oči prohlédnete, můžete svým způsobem slavit. Nejspíš totiž nehrozí žádné nepříjemné čekání ohledně vydání. Chcete-li si však toto čekání přeci jen zkrátit, mrkněte do galerie níže, ve které naleznete spoustu screenshotů přímo z aplikace eDoklady.