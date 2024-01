Vision Pro se sice ještě ani neprodává, už má ale zastaralý WiFi standard. A nejen to

Od startu prodejů prvního AR/VR headsetu z dílny Applu dělí svět sice ještě pěkných pár dnů, už nyní je však minimálně ve dvou věcech zastaralý. Tou první je čip M2, který začal již Apple v MacBoocích nahrazovat novějším M3, a tou druhou pak WiFI standard, který headset podporuje. Ten totiž nyní díky certifikačnímu procesu u amerického úřadu FCC vyplul na povrch a vzal s sebou rovnou i další věc, která do jisté míry zklame.

Fotogalerie apple vision pro -fb Apple Vision Pro 7 Apple Vision Pro 6 Apple Vision Pro 5 Apple Vision Pro 4 Apple Vision Pro 3 Apple Vision Pro 2 Vstoupit do galerie

Podle dokumentů, které předložil Apple pro certifikaci FCC, nabízí Vision Pro „jen“ standard WiFi 6 a nikoliv WiFi 6E, který je v současnosti k dispozici v MacBoocích s M3, potažmo v iPhonech 15 Pro. Bezdrátové internetové připojení tedy nebude u Vision Pro tak rychlé, jaké si mohou jablíčkáři dopřát u výše zmíněné dvojice produktů. To ale není bohužel vše. V certifikačních dokumentech pro FCC totiž chybí i jakákoliv zmínka o nasazení UWB čipu U1 či U2, který slouží pro co možná nejpřesnější lokalizaci v prostoru. Nasazen je proto v AirTagu, iPhonech či Apple Watch. V souvislosti s Vision Pro se pak o nasazení UWB taktéž velmi živě hovořilo s tím, že čip do headsetu Apple nasadí kvůli budoucím plánům na nejrůznější propojení s AirTagy. Spekulovalo se například o tom, že by AirTagy mohly sloužit k jakémusi dokonalému vytyčení prostoru, ve kterém se smí uživatel s Vision Pro na hlavě bezpečně pohybovat, nicméně jak se zdá, nic takového se nakonec nestane. O to zajímavější bude, jak moc dokáže zabodovat s tím, co má k dispozici.