Takto připravuje Apple své Apple Story na příchod Vision Pro. Za Jobse by mu to neprošlo!

Ačkoliv se začne Vision Pro prodávat až 2. února, což je rovněž den, od kterého bude k vidění v Apple Storech v USA, Apple se na jeho uvedení do prodejen připravuje již nyní. Američtí jablíčkáři si totiž všimli toho, že v Apple Storech začínají ve velkém přibývat nové dřevěné komody se čtyřmi šuplíky, které mají podle informací velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu sloužit pro uschování předmětů spojených právě s Vision Pro. Zaměstnanci Apple Storů mají v komodách ukládat konkrétně předměty, které mají být spjaty s předváděním headsetu uživatelům, byť není zatím tak úplně jasné, o co se bude jednat.

Co je však jasné již nyní, je to, že komody v pojetí, v jakém jsou nyní, do Apple Storů příliš nezapadají. Apple je měl umístit konkrétně do čela stolů z masivu, který je však evidentně jednak z mírně jiného odstínu. Zároveň je čelo stolu širší než samotná komoda, kvůli čemuž vypadá toto řešení podle mnoha uživatelů dost nezdařile. Nový kus nábytku totiž do Apple Storu příliš nezapadá, naopak v něm působí tak nějak navíc. Objevují se dokonce názory, že kdyby se uvedení Vision Pro připravovalo ještě za éry Jobse, podobnou komodu by Steve do „svých“ obchodů nevpustil, s čímž se však ve výsledku vzhledem k jeho puntičkářské povaze dá souhlasit. Na komodu se můžete podívat v galerii níže.