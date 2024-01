Vision Pro běží na čipu Apple M2

Apple toho o Vision Pro příliš neprozradil a tak se až nyní, pár dní před začátkem předobjednávek dozvídáme alespoň zprostředkovaně informace o tom, co vlastně Vision Pro pohání. Podle Marka Gurmana z Bloombergu by se o chod Vision Pro měl starat čip Apple M2, tedy stejný čip, který Apple používá u svým MacBooků Air. Čip byl na trh uveden v červnu 2022 a je postavený na základě 5 nanometrové technologie, nabízí 8 jader CPU a 8 nebo 10 jader GPU dle konfigurace. Apple má aktuálně k dispozici také čipy M3, které ovšem nabízí prozatím pouze MacBooky Pro a to jak s 14″, tak i s 16″ displejem.

Čip M2 se bude ve Vision Pro starat o zpracování obsahu, provoz operačního systému a grafický obsah. Naopak o funkce související s AR/VR, tedy zpracování informací z kamer, senzorů a mikrofonů je vyhrazený čip R1, který je vyrobený speciálně pro Vision Pro a díky kterému mohou být informace zobrazeny během 12 milisekund, což je dostatek na to, aby nedocházelo k žádnému zpoždění pro uživatele. Vision Pro je dále vybaven 16 GB RAM a 256 GB úložištěm.