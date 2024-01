Tento iPhone bude v prvních měsících letoška prodejním hitem

Zajímá vás, jaký iPhone bude v prvních měsících letošního roku prodejním hitem, který s trochou štěstí zarazí až představení nové generace? Pokud ano, následující řádky vás potěší. Přední analytik Ming-Chi Kuo totiž přišel před pár hodinami s výsledky svého průzkumu, kterým prodejně jasně vévodí model 15 Pro Max. Ten se stal prodejním hitem hned po svém představení, přičemž ve své krasojízdě evidentně pokračuje i nadále.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro Max 13 iPhone 15 Pro Max 14 iPhone 15 Pro Max 15 iPhone 15 Pro Max 16 iPhone 15 Pro Max 17 iPhone 15 Pro Max 18 iPhone 15 Pro Max 19 iPhone 15 Pro Max 20 iPhone 15 Pro Max 21 iPhone 15 Pro Max 22 iPhone 15 Pro Max 23 iPhone 15 Pro Max 24 iPhone 15 Pro Max 25 iPhone 15 Pro Max 26 iPhone 15 Pro Max 27 iPhone 15 Pro Max 28 iPhone 15 Pro Max 29 iPhone 15 Pro Max 30 iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro Max 13 Vstoupit do galerie

Podle Kuových zdrojů se zdá, že zřejmě celou první polovinu letošního roku by měly prodeje iPhonu 15 Pro Max tvořit zhruba 40 až 45 % všech dodávek iPhonů 15. Úsměvným paradoxem je pak to, že takto obří zájem výrazně zaměstnává dodavatele objektivů fotoaparátů Largan, který měl údajně počítat s tím, že zájem po startu prodejů pozvolna opadne a jeho výrobní tempo, které muselo být nastaveno na extrémní výši, tak bude moci zvolnit. To se ale dle všeho nestane a Largan tak bude muset jet „na doraz“ i nadále. Jelikož však díky tomu zaznamená půlroční tržby zhruba 121,6 milionů dolarů namísto očekávaných 108,8 milionů dolarů, ve výsledku si nemá na co stěžovat.

Obecně se dá říci, že je to právě pětinásobný teleobjektiv, který je pro uživatele jedním z největších lákadel iPhonů 15 Pro Max. Jeho kvalita je totiž podle laické i odborné veřejnosti velmi vysoká a uživatelům umožňuje fotit ze zcela nové perspektivy. Zájmu se proto nelze příliš divit, ba naopak. Je nicméně poměrně pravděpodobné, že s příchodem iPhonů 17 se prodeje řady Max mírně sníží, jelikož pětinásobný teleobjektiv nabídne i menší model Pro.