Apple bude v USA prodávat Apple Watch bez jednoho z největších vylepšení posledních let!

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat současná situace Applu ohledně prodeje Apple Watch na území USA. Není žádným tajemstvím, že již v minulosti čelil spoustě soudů kvůli údajné krádeži patentů, které byly následně použity v jeho produktech, přičemž valnou většinu dokázal buď soudně vyhrát, nebo v horším případě vyřešit mimosoudně penězi. Tentokrát se však zdá, že je na soudy i mimosoudní vyrovnání krátký, jelikož zdravotnicko-technologická společnost Masimo vlastnící patenty na snímání okysličení krve přes senzory je neoblomná. Kvůli tomu tak byl Apple americkými úřady už před loňskými Vánoci donucen stáhnout nejnovější Apple Watch 9 a Ultra 2 z prodeje, do kterého se mu sice podařily nedávno vrátit, avšak i tak se pod nimi „houpe židle“.

Jelikož je návrat Apple Watch 9 a Ultra 2 do prodeje jak některými americkými orgány, tak i společností Masimo vnímán jako nezákonný a neopodstatněný, odborná veřejnost se shoduje na tom, že jejich opětovné pozastavení prodejů nemusí být daleko. To už však Apple dovolit nechce a tak se alespoň podle dokumentu, který včera předložil americkému odvolacímu soudu rozhodl začít prodávat Apple Watch, ze kterých bude odinstalována aplikace pro snímání okysličení krve. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu pak již dokonce začal hodinky s takto upraveným softwarem naskladňovat v Apple Storech, které už jen čekají na pokyn, aby je následně začaly prodávat namísto nynějších verzí s monitoringem okysličení krve. Je nicméně důležité zdůraznit, že se ze strany Applu bude jednat jen o softwarový blok. Hardware hodinek bude stejný jako doposud, což znamená, že pokud se mu do budoucna podaří spor s Masimo urovnat, na Watch bez aplikace pro monitoring okysličení krve může dorazit aktualizace watchOS, která je právě tuto funkci naučí.

Teoreticky se může monitoring okysličení krve do upravených amerických Apple Watch 9 a Ultra 2 vrátit i tak, že se Applu podaří vyvinout nový softwarový algoritmus, který bude taktéž schopen spolehlivě vyhodnocovat získaná data, avšak nebude vycházet z řešení Masimo. Na jeho vývoji mají ostatně již inženýři Applu intenzivně pracovat, avšak je velkou otázkou, zda je podobný projekt zvládnutelný v krátkém časovém horizontu, když jej Apple nezvládl ani doposud a raději využil řešení napadnutelné právě vlastníkem patentu.