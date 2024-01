Vzhled Apple Watch X poodhalen dalším dokonalým konceptem!

Zajímá vás vzhled Apple Watch X, které by měl Apple letos v září světu představit? Nejste sami. Jelikož se jedná o jedny z nejočekávanějších smartwatch letošního roku, od kterých se navíc čeká řada zásadních novinek, vyhlíží jejich příchod nepřeberné množství fanoušků chytrých hodinek a to nejen těch od Applu. Ostatně, když Apple v roce 2017 představil výroční iPhone X, způsobil jím malou revoluci, která se promítla v nemalé míře i do androidích telefonů. Totéž proto svět čeká i nyní od Apple Watch X. Jak přesně budou vypadat sice zatím nikdo příliš neví, jelikož úniků informací o jejich designu je poskrovnu, nicméně i z toho mála se snaží designéři čas od času vytvořit možnou podobu tohoto modelu. A tak se stalo i nyní. Za konceptem stojí konkrétně designér RendersBySlailesh, jehož práci jsme vám v minulosti ukazovali například skrze koncepty iPhonů 15 (Pro) a tak podobně. A nutno přiznat, že i u Apple Watch X odvedl designér špičkovou práci. Ostatně, přesvědčte se sami.

