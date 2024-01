5 tipů pro Počasí na iPhonu, které určitě oceníte

Fáze Měsíce

V poslední aktualizaci iOS 17 bylo do aplikace Počasí přidáno fascinující nové prvky pro milovníky astronomie a fází Měsíce. V rámci této inovace se nyní můžete ponořit do podrobných informací o aktuální fázi Měsíce díky nově přidané dlaždici. Zde nejenom najdete informace o aktuální fázi, ale také budete mít k dispozici počet dní zbývajících do následujícího úplňku, což vám umožní lépe plánovat své pozorování nebe. Grafické zobrazení časové osy vám poskytne vizuální přehled o vývoji fází Měsíce v průběhu času.

V této nové sekci naleznete také časy východu a západu Měsíce, což je užitečná informace pro ty, kteří rádi sledují noční nebe. Tímto způsobem vám aplikace Počasí v iOS 17 nejenom přináší aktuální meteorologické informace, ale rozšiřuje svůj záběr i do oblasti amatérské astronomie.