10 nejznámějších chatovacích zkratek a jejich význam

Také vás občas mate výskyt anglických textových zkratek ve zprávách, na sociálních sítích nebo i webu? Znalost jejich významu může být užitečná a napomoci se zorientovat v online prostředí. Na výrazy typu LOL, OMG nebo ILY narazíte poměrně často, pročež není od věci mít povědomí o jejich smyslu, pakliže si jím nejste jisti. Tyto shluky písmen, zkratky pro jedno slovo nebo skupinu slov, jsou v textových zprávách tak běžné, že se mnohé z nich přesunuly mimo textové konverzace, přešly do mluveného projevu a rozšířily se i v popiscích a komentářích na sociálních sítích. Proč při psaní textových zpráv používáme zkratky? Je na místě se nejprve ptát, co vlastně stojí za tak masivním rozšířením zkratek, které se tak staly součástí textového žargonu. V dobách před nástupem smartphonů, pracovali uživatelé s omezeným počtem znaků, kdy odeslání každé zprávy stálo peníze. Je tedy logické, že se uživatelé touto cestou snažili vejít do limitu a tím šetřit. Možná si ještě vzpomínáte na psaní pouze palci, kdy bylo nutné stisknout číslo odpovídající požadovanému znaku tolikrát, aby se objevilo dané písmeno. Přestože někteří lidé vynikali v rychlosti zadávání i tímto způsobem, s možnostmi využití tradiční klávesnice současnosti se to nedá rovnat. Není třeba dodávat, že psaní celých slov bylo relativně těžkopádné, díky čemuž se stalo zvykem slova a fráze zkracovat. Obecně lze říci, že zkracováním komunikaci zestručňujeme a zjednodušujeme, přičemž to platí nejen pro psaní textových zpráv a příspěvků na sítích.

LOL Jedná se pravděpodobně o nejrozšířenější textovou zkratku vycházející z výrazu „laughing out loud“, který bychom mohli v češtině přirovnat k „směju se, až se za břicho popadám“. Dnes se používá jako reakce na humornou situaci, sdělení veselé historky a podobně, mnohdy též s nádechem ironie. Vyskytuje se i význam LOL jako „Lots of love“, tedy hodně lásky, ten však není původní a vyjádření smíchu je jednoznačně převažující.

OMG OMG znamená „oh my God“ (gosh, popřípadě goodness…), tedy „ó můj bože“ a vzniklo mnohem dříve než textové zprávy. Oxfordský slovník angličtiny dokonce vysledoval první zaznamenané užití v dopise z roku 1917. Dnes se s ním setkáte ve větách typu „OMG, to byste nevěřili, jaké je dnes horko“. Je to poměrně všestranný způsob zdůraznění nebo reakce.

IDK IDK patří mezi ty zkratky, které se vám budou určitě hodit. Používá se k vyjádření „(já) nevím“ podle anglického „I don’t know“. Až vám tedy příště vaše dítě napíše, kde je jeho oblíbené tričko, stačí odpovědět: „IDK, zeptej se maminky/tatínka.“

JK JK slouží ke sdělení „dělám si legraci“ z původního „just kidding“. Poukážete jím tedy na skutečnost, že něco nemyslíte vážně, přičemž nepostrádá příchuť sarkasmu. Se zkratkou je ovšem třeba zacházet s opatrností, neboť například uvedení jízlivého sdělení, za kterým následuje JK, nemusí každý chápat s patřičným nadhledem. Samozřejmě záleží na druhé straně i na tom, jak chápe vaši osobnost i humor. Nezřídka se setkáte také s kombinací „JK, LOL“, která může vyznívat pohrdavě, někdy až sebemrskačsky, například: „Dneska jsem udělal test z matematiky!!!! JK LOL bylo to drsné.“

YOLO YOLO zkracuje anglické „you only live once“, v překladu „žiješ jen jednou“. Má vyzývat k žití naplno se vším, co k tomu patří a nejvíce se s ním setkáte na sociálních sítích. Objednáváte si pizzu, i když byste si „měli“ objednat salát? YOLO! Jdete poprvé skákat bungee jumping? YOLO! Můžete takto povzbudit ostatní lidi k tomu, aby se neobávali zkusit něco nového nebo si jen užít výjimečné chvíle či připomenout, že vy se o to snažíte. Popularita YOLO dosáhla vrcholu na začátku roku 2010 a dnes se často užívá se sarkastickým zabarvením.

HMU Chcete-li někoho upozornit, aby vám zavolal, případně inicializovat setkání, můžete sáhnout k HMU, tedy „Hit me up“. Nejde o výzvu k souboji, jak by mohlo napovídat doslovné „prašti mě“, v češtině se jeví jako odpovídající ekvivalent spíše „dej(te) mi vědět“, popřípadě „kontaktuj(te) mě“. Původ lze dosledovat k době pagerů v 90. letech 20. století, kdy se toto zařízení rozsvítilo nebo vydávalo zvuky, které signalizovaly, že se s vámi chce někdo spojit („hit up“). Fráze byla v devadesátých letech rozšířená v hiphopové sféře a udržela se i v době, kdy začaly převládat zkratky v textových zprávách, přičemž se „HMU“ stalo hojně užívaným způsobem, jak vyslovit zájem o kontakt, na konci roku 2000. Zatímco pagery prakticky vymřely, pro zkratku to rozhodně neplatí.

OMW Pokud jste měli být na večeři už před deseti minutami, ale stále si ještě fénujete vlasy, můžete zkusit své drahé polovičce napsat něco jako „OMW, za chvíli se uvidíme“. OMW z anglického „on my way“ znamená „jsem na cestě“ a často se používá, i když ve skutečnosti ani ještě na cestě nejste, ale brzy budete.

BTW Bohatě rozšířené „by the way“, tedy „mimochodem“ skvěle poslouží k uvedení nového tématu nebo souvisejícímu odbočení. Příkladem může být třeba: „BTW, viděl jsem, že jsi byla včera na pláži – vypadala jsi úžasně!“ Jedná se o zkratku, která se v anglicky mluvících zemích dokonce užívá i v mluvené řeči, přestože vyhláskovaná s „W“ [double U] vlastně nic nezkracuje, neboť má stejný počet slabik jako když ji řeknete celou.

LMK V překladu znamená „dej(te) mi vědět“ z „let me know“ a hodí se podobně jako zmíněné HMU (i když možná s trochu menší naléhavostí) v nejrůznějších situacích, kdy je třeba někoho pošťouchnout nebo mu naznačit, co by bylo dobré udělat. Snažíte se naplánovat skupinovou akci, když jeden člověk neví, jestli bude moci přijít? Stačí napsat: „LMK, až to bude jisté“ – a doufat, že se včas dostaví.