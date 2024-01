Vývoj Apple Car opět ožívá? Apple opět rozjíždí testování svých samořídících systémů

Mnoho analytiků, ale i technologických nadšenců je přesvědčeno o tom, že budoucnost patří samořídícím automobilům, které budou schopny ať už zcela či „jen“ částečně přebrat řízení od reálného řidiče. Nutno navíc jedním dechem dodat, že této vizi věří i řada technologických firem a automobilek, kvůli čemuž je tak vývoj samořídících nebo chcete-li autonomních aut jich pěkných pár let v procesu. A cizí není údajně ani Applu, který se však v tomto směru zatím zřejmě stále ještě hledá.

O tom, že Apple vyvíjí vlastní samořídící automobil či minimálně autonomní řídící systém implementovatelný do vozu se ve světě šušká již pěkných pár let. Tento projekt je známý pod označením „Titan“ a za poslední roky se na něm mělo vystřídat nepřeberné množství špiček ve svém oboru. V roce 2022 jsme pak dokonce z hned několika na sobě nezávislých zdrojů slyšeli, že plán Applu je uvést vlastní vůz do roku 2026, avšak o rok později obletěly svět zprávy o tom, že je projekt ve slepé uličce a kalifornský gigant jej pozastavuje. Nyní se ale zdá, že jej opět rozjíždí. Portál macReports totiž upozornil na to, že poté, co Apple v průběhu loňského roku ve velkém propouštěl řidiče, kteří jezdili ve vozech řízených právě autonomním systémem z jeho dílny, je nyní začal ve velkém nabírat zpět. V současnosti má mít najato na 162 řidičů, kteří brázdí ulice kalifornských měst v 68 testovacích vozech, na kterých jsou testovány senzorové systémy. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jak se nakonec celá záležitost vyvine. Je totiž evidentní, že samořídící systémy Applu stále nedávají spát.