Obal s e-ink displejem nabídne vašemu iPhonu nekonečné množství designů

Pokud patříte mezi ty, kteří mají v šuplíku desítky obalů na iPhone, pak pro vás máme něco, co vám možná navždy změní život. O takzvaném elektronickém inkoustu slyšel zřejmě každý, ovšem nyní jej začali první výrobci používat také na zadních stranách obalů na iPhone. Do obalu kromě samotného e-ink displeje integrovali také Bluetooth, přes který je možné nahrát na display obrázek přímo z iPhone. Stačí vybrat cokoli, co chcete zobrazovat na displeji na vašem obalu a přes aplikaci to nahrát do obalu. Okamžitě si tak můžete zadní část svého telefonu vylepšit díky fotce, kterou jste právě vyfotili na iPhone.

Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že e-ink není podsvícený a zobrazuje pouze základní barvy, ovšem i tak je to zajímavá možnost, jak mít svůj telefon každý den nebo klidně každou minutu s novým designem bez toho, aniž byste museli kupovat desítky obalů na iPhone. Pokud vás tedy podobná vychytávka zajímá, můžete si ji najít na Google pomocí hesel jako je Reink nebo e-ink case a tak podobně. S žádným výrobcem nemáme osobní zkušenost a tak nechceme odkazovat na někoho, jehož obaly nejsou ty nejlepší na trhu. Pokud sami e-ink obaly používáte, podělte se s námi v komentářích o svou zkušenost.