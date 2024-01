QNAP uvádí na trh nástroj DA Drive Analyzer 2.0, který s využitím umělé inteligence predikuje selhání disků NAS do 24 hodin a zlepšuje ochranu osobních údajů v podniku

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. je přední inovátor v oblasti výpočetních a úložných řešení, partnersky spolupracuje s firmou ULINK Technology Inc. (ULINK), světovým lídrem v poskytování IT testovacích nástrojů pro rozhraní úložiště, a výsledkem této spolupráce je DA Drive Analyzer 2.0, vylepšená verze nástroje pro predikci selhání a diagnostiku stavu disků NAS. Díky využití cloudové umělé inteligence podporuje DA Drive Analyzer 2.0 diagnostiku stavu disků s novými funkcemi přizpůsobenými pro podnikové uživatele, včetně připojení k proxy serveru, podpory SAS a NVMe, předpovědi selhání disku do 24 hodin a nastavení pro flexibilní detekci disků. Tyto nové funkce poskytují podnikovým uživatelům komplexní a přesnou analýzu stavu disků, která zabrání závažné ztrátě dat.

„Zatímco většina podniků se spoléhá na atributy S.M.A.R.T. jako na tradiční nástroje pro detekci disků, studie ukázala, že více než 30 % poruch disků nevyvolalo žádné upozornění na chybu S.M.A.R.T.,“ vysvětlil Tim Lin, produktový manažer společnosti QNAP, a dodal: „DA Drive Analyzer 2.0 spojuje výhody umělé inteligence pro analýzu velkých dat s komplexními funkcemi vhodnými pro podniky. Podniky mohou proaktivně sledovat, analyzovat a předvídat selhání/stav disků, což umožňuje jejich IT pracovníkům připravit se na výměnu disků před jejich selháním a zabránit ztrátě dat.“ Každé zařízení QNAP NAS obsahuje jednu licenci na disk zdarma. Uživatelé mohou použít predikci disků pomocí umělé inteligence na více disků zakoupením licencí na DA Drive Analyzer, a to již od 4,35 USD za disk/rok, což je cenově výhodná možnost ochrany dat. Klíčové vlastnosti DA Drive Analyzer 2.0 Vylepšená ochrana soukromí v podniku s připojením k proxy serveru

DA Drive Analyzer 2.0 podporuje připojení k proxy serveru a šest proxy protokolů (HTTP / HTTPS / SOCKS4 / SOCKS5 / SOCKS4A / SOCKS5H) pro skrytí IP adresy NAS zařízení před vnějšími sítěmi, aby bylo zajištěno soukromí dat.

DA Drive Analyzer 2.0 podporuje připojení k proxy serveru a šest proxy protokolů (HTTP / HTTPS / SOCKS4 / SOCKS5 / SOCKS4A / SOCKS5H) pro skrytí IP adresy NAS zařízení před vnějšími sítěmi, aby bylo zajištěno soukromí dat. Rozsáhlá podpora disků SAS a NVMe

DA Drive Analyzer podporuje nejen detekci disků SATA HDD/SSD, ale také vysoce výkonných SAS HDD/SSD a NVMe SSD.

DA Drive Analyzer podporuje nejen detekci disků SATA HDD/SSD, ale také vysoce výkonných SAS HDD/SSD a NVMe SSD. Predikce selhání disků během 24 hodin

Do 24 hodin budou podniky informovány o možném selhání disků během následujících 6 měsíců, což pomůže pracovníkům IT připravit se na výměnu disků a zabránit tak ztrátě dat.

Do 24 hodin budou podniky informovány o možném selhání disků během následujících 6 měsíců, což pomůže pracovníkům IT připravit se na výměnu disků a zabránit tak ztrátě dat. Přizpůsobená doba nahrávání dat z jednotky

Podnikoví uživatelé si mohou přizpůsobit plán nahrávání údajů o stavu a využití disku do analytické platformy ULINK poháněné umělou inteligencí. Tak můžete zabránit tomu, abyste přišli o kritická data pro analýzu disků z důvodu hibernace nebo odstávky systému NAS. Dostupnost DA Drive Analyzer 2.0 je nyní k dispozici ke stažení zdarma z App Center.

Další informace o nástroji DA Drive Analyzer naleznete na https://www.qnap.com/go/software/da-drive-analyzer.

Další informace můžete získat a na kompletní řadu QNAP NAS se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.