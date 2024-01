WhatsApp čeká přebarvení! Má to ale háček

Fanoušci WhatsAppu dostanou zřejmě již v dohledné době do rukou poměrně zajímavou novinku. Vývojáři spolupracující s portálem WABetaInfo totiž objevily v betě aplikace pro iOS (konkrétně pak ve verzi 24.1.10.70) zmínky o možnostech přebarvení. Je tu však jeden zásadní háček – nikdo zatím neví, co vše se vlastně bude přebarvovat.

K dispozici bude celkem pět barev, kdy kromě výchozí zelené dostanete do rukou modrou, bílou, růžovou a fialovou. Z nastavení beta aplikace se pak dozvídáme jen to, že změnou barvy se aktualizuje hlavní barva aplikace. Když se však v současnosti po WhatsApp podíváte, zřejmě je každému hned jasné, že zde vlastně nic až tak výrazného, co by bylo třeba jakkoliv přebarvit, není. WhatsAppu totiž vévodí v současnosti kombinace šedé, černé a bílé s jen nepatrnými barevnými doplňky (pokud tedy nepočítáme různě navolená témata chatů). Přebarveny by tedy mohly být například ikony v dolním řádku, které se nyní podbarvují modře, či bubliny chatu. Jasněji v tomto směru ale budeme mít skutečně až poté, co celý update vyjde pro veřejnost a my si jej tak budeme moci více „osahat“.