Čína hacknula AirDrop! Dokáže přes něj sledovat obyvatele

Mysleli jste si, že je AirDrop sloužící pro jednoduché a rychlé přenášení napříč iPhony, iPady či Macy z hlediska bezpečnosti de facto neprolomitelný? Chyba lávky. Přestože samotný Apple označuje tuto technologii za mimořádně bezpečnou, jelikož ve výsledku spoléhá na kombinaci WiFi a Bluetooth, v posledních hodinách se začaly objevovat zprávy o tom, že se v Číně podařil AirDrop hacknout. A to je pro tamní obyvatele velká nepříjemnost.

Podle dostupných informací stojí za hacknutím AirDropu státem podporovaná instituce snažící se potlačovat mezi obyvateli jakékoliv šíření protistátního obsahu, tedy například nejrůznější antikomunistické texty a tak podobně, popřípadě cenzurované zprávy ze zahraničí. Ačkoliv není zcela jasné, co vše lze konkrétně přes chybu, kterou instituce ke sledování AirDropové komunikace využívá, získat, zdroje asijských portálů hovoří primárně o možnosti identifikovat odesílatele souborů. Ti mohou být následně tamním režimem různě popotahováni a v krajním případě zavřeni. Navíc vzhledem k tomu, že jsou čínské úřady evidentně schopné zjistit odesílatele určitých souborů, z logiky věci by měly být schopné i tyto sdílené soubory zachytit, aby následně mohly posoudit, zda se jedná o dovolený, či již zakázaný protistátní obsah. Tak či tak, existence chyby, kterou lze využít k podobnému sledování AirDropové komunikace není pro Apple v žádném případě dobrou zprávou a z jeho strany by proto měla přijít reakce ve formě opravy. Velkou otázkou je však to, zda se tak vůbec stane. Apple jde totiž Číně dlouhodobě takříkajíc „na ruku“, aby si v zemi zachoval dobrou výchozí pozici pro prodeje svých produktů. Jakékoliv vzepření se tamnímu vedení by proto pro něj mohlo mít za následek prodejní útlum či jiné trable.