5 méně známých funkcí v iOS, které se přesto vyplatí znát

Oblíbené položky v Apple Music

V operačním systému iOS 17.1 přidává Apple do služby Apple Music nové tlačítko, které umožňuje rychle najít oblíbené skladby. Když skladba hraje a vy se díváte na její kartu v iPhonu, objeví se u jejího názvu obrys hvězdičky. Klepnutím na tuto hvězdičku můžete skladbu přidat do Oblíbených. K dispozici je také nový způsob vyhledávání všech vašich oblíbených seznamů skladeb, alb a písní. Chcete-li je najít, přejděte do příslušné kategorie v Apple Music, klepněte na tlačítko v pravém horním rohu obrazovky a klepněte na položku Oblíbené.