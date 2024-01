Naše první dojmy z Apple Vision Pro

Zlatým hřebem úvodního dne na WWDC 2023 v Apple Parku bylo pozvání do Steve Jobs Theatre, kde jsme ve spodní části měli možnost jako jedni z prvních na světě spatřit Apple Vision Pro. Samotné brýle Vision Pro mohou na první pohled působit jako velké zařízení, opak je však pravdou a na očích budou zakrývat stejnou část obličeje jako klasické lyžaské brýle. Jediné, kde skutečně nejen působí, ale také jsou poměrně velké, je část mezi jejich začátkem a tím, co se dotýká vaší hlavy.

Od začátku brýlí k vašemu obličeji je to dobré čtyři, možná i pět centimetrů. Zbytek je však velmi kompaktní. Zatímco na přední straně je samotný průzor s displejem, kamerami, všemi led senzory, LiDARem a procesory, na bocích najdeme pouze reproduktory a uchycení zadní polstrované části, která bude brýle držet na hlavě. Regulace velikosti probíhá v bočnicích pomocí oranžových textilních „řemínků“.

Samotný materiál, pokud se nebavíme o displeji a hliníkových obroučkách, pak nejvíce připomíná náušníky AirPods Max. V podstatě i tlačítka nebo korunka k ovládání nastavení brýlí pak designově vychází z AirPods Max. Pokud jsou brýle zaplé, na průzoru z vnější strany vidíte animace podobné animaci Siri v iOS. Krycí sklo je výrazně zoblené a to do všech směrů, čímž Apple dosahuje velmi futuristického vzhledu.

Na levé spojnici přední a zadní části je pak magnetický konektor, který připomíná zmenšený MagSafe a vede k baterii. Právě baterie je to jediné, co je k Vision Pro potřebné připojit, ovšem v aktuální verzi brýlí, kterou jsme měli možnost vidět, není možné vytáhnout kabel z baterie, ale naopak jej musíte odpojit od brýlí, což není příliš praktické řešení, abyste měli možnost mít s sebou více baterií a ty měnit. Na druhou stranu se baterie nabíjí pomocí USB-C a tak v případě domácího použití bude možné ji neustále nabíjet.

Apple by integrací baterie do brýlí extrémně zvýšil jejich váhu a proto se rozhodl právě baterii umístit mimo samotného těla brýlí. Ty jak jsem již zmínil působí extrémně futuristickým dojmem a jediné co jej kazí je vzdálenost displeje od obličeje. Zadní mostík přijemně obepíná hlavu nejen z boků, ale také ze spodu a z horní části, díky čemuž nebudou brýle ani při prudším pohybu klouzat z hlavy a zvětší se tak komfort nošení. Podle zaměstnanců Applu zatím není zřejmé, v jakých a zda vůbec nějakých jiných barvách než v té, kterou nám dnes prezentovali bude Vision Pro dostupný.