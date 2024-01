Start prodejů Vision Pro je na spadnutí! Apple už je naskladňuje

Pokud vás loni v červnu zaujalo představení Vision Pro a zamilovali jste si jej natolik, že si pro něj máte v plánu zaletět do USA, máme pro vás senzační zprávu. Start prodejů této novinky je totiž na spadnutí. Reportér Mark Gurman z Bloombergu přišel před pár hodinami s tím, že přípravy prodejů headsetu jsou v plném proudu, díky čemuž se tak dá počítat s tím, že si jej budou moci první uživatelé v Apple Storech vyzvednout skutečně již na konci ledna, maximálně pak na začátku února.

Fotogalerie Apple vision Pro Vision Pro Vision Pro bryle bryle vision pro Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe Vision Pro apple_vision_pro Apple vision Pro senzory Vstoupit do galerie

Gurmanovým zdrojům se nyní podařilo zjistit konkrétně to, že Apple začal headset navážet do svých distribučních skladů na území USA, ze kterých je bude následně odesílat přímo do konkrétních Apple Storů. Již v průběhu tohoto týdne bychom se pak mohli dočkat oficiálního oznámení data spuštění prodejů, čímž by Apple mohl do jisté míry ubrat pozornost novinkám prezentovaným na každoročním technologickém veletrhu CES, jenž bude probíhat právě tento týden. Poměrně zajímavé je pak i to, že skladové zásoby headsetu by měly být dle Gurmana velmi slušné, díky čemuž by se tak mělo dostat v brzké době prakticky na každého, kdo o headset projeví zájem. Zřejmě se tedy nenaplní dřívější spekulace o tom, že může být novinka zprvu těžce nedostatkovým zbožím kvůli extrémně složité výrobě. Jasněji ale budeme mít samozřejmě až poté, co se prodeje oficiálně rozběhnou.